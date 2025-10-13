SVE JE DOBRO PROŠLO: Mark Markez uspešno operisan
VOZAČ ekipe Dukati u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez uspešno je operisan u Madridu, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Ovaj 32-godišnjak iz Servare koji je 28. septembra obezbedio titulu u "kraljevskoj klasi" u Moto GP šampionatu, povredio se pre osam dana prilikom pada na trci za Veliku nagradu Indonezije.
Dukati je pre šest dana saopštio da će Markez propustiti naredne dve trke zbog preloma i povrede ligamenta desnog ramena, ali je tada objavljeno da španski vozač neće morati na operaciju.
- Medicinski tim koji je već pregledao Markeza utvrdio je da prelom korakoidne kosti i oštećenje ligamenata ne pokazuju dovoljne znake stabilizacije posle nedelju dana imobilizacije, što je bio početni plan lečenja. Zbog toga je, s obzirom na rizik od trajne nestabilnosti, odlučeno je da se pristupi hirurškoj stabilizaciji i rekonstrukciji akromioklavikularnih ligamenata. Operacija je bila jedna od opcija koju su lekari razmatrali od samog početka u slučaju da planirani konzervativni tretman ne uspe - objavljeno je sajtu Moto GP šampionata.
U saopštenju se navodi da će povratak na stazu španskog vozača zavisiti od brzine njegovog oporavka.
Markeza će na trci za Veliku nagradu Australije, koja će biti održana 19. oktobra, da zameni Italijan Mikele Piro.
Španac je prvi u generalnom plasmanu vozača sa 545 bodova, dok je njegov brat Aleks Markez drugi sa 362.
Do kraja sezone u Moto GP šampionatu biće vožene četiri trke.
