ŠAMPION BEZ PROBLEMA: Rukometaši Partizana u četvrtom kolu ARKUS lige savladali Crvenu zvezdu sa 33:26

Slobodan Krstović

05. 10. 2025. u 11:25

PRVAK je opravdao ulogu favorita. Rukometaši Partizana su u četvrtom kolu ARKUS lige u Šumicama očekivano savladali domaću Crvenu zvezdu sa 33:26 (20:14). Crveno-beli su večitom rivalu pretili do 9:10, kada su se crno-beli prvo odlepili na 12:9, a potom i na 20:14. U nastavku je šampion rutinski održavao prednost, u jednom trenutku je vodio sa 27:18.

Foto: Profimedia

U Zvezdi je odskočio Petrić sa 11 golova, a u Partizanu su po pet golova postigli Crnoglavac, Šotić i Ivanić, dok je golman Trnavac imao 12 odbrana.

Ostali rezultati: Šamot – Vojvodina 29:44, Proleter – Radnički 29:34, Dinamo – Kikinda 32:28, Jugović – Metaloplastika 27:31, Vranje – Dubočica 31:32.

TABELA: Vojvodina, Dinamo 8, Metaloplastika 7, Partizan, Dubočica 6, Radnički 5, Vranje, C. zvezda, Jugović, Šamot 2, Kikinda, Proleter 0 bodova.

UZETI RECEPT OD AZURA: Marko Podraščanin nije iznenađen dominacijom Italije u svetskoj odbojci
0 0

UZETI RECEPT OD "AZURA": Marko Podraščanin nije iznenađen dominacijom Italije u svetskoj odbojci

NE tako davno Srbija je 2011. i 2019. vladala evropskom odbojkom u muškoj i ženskoj konkurenciji. Takav podvig, ali na svetskom nivou napravili su ove godine odbojkašice i odbojkaši Italije, osvajanjem zlatnih medalja na planetarnim šampionatima. I tako su posle 65 godina ponovili uspeh reprezentacija nekadašnjeg SSSR, koje su objedinile krune 1952. i 1960. godine.

05. 10. 2025. u 11:50 >> 11:12

