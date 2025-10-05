ŠAMPION BEZ PROBLEMA: Rukometaši Partizana u četvrtom kolu ARKUS lige savladali Crvenu zvezdu sa 33:26
PRVAK je opravdao ulogu favorita. Rukometaši Partizana su u četvrtom kolu ARKUS lige u Šumicama očekivano savladali domaću Crvenu zvezdu sa 33:26 (20:14). Crveno-beli su večitom rivalu pretili do 9:10, kada su se crno-beli prvo odlepili na 12:9, a potom i na 20:14. U nastavku je šampion rutinski održavao prednost, u jednom trenutku je vodio sa 27:18.
U Zvezdi je odskočio Petrić sa 11 golova, a u Partizanu su po pet golova postigli Crnoglavac, Šotić i Ivanić, dok je golman Trnavac imao 12 odbrana.
Ostali rezultati: Šamot – Vojvodina 29:44, Proleter – Radnički 29:34, Dinamo – Kikinda 32:28, Jugović – Metaloplastika 27:31, Vranje – Dubočica 31:32.
TABELA: Vojvodina, Dinamo 8, Metaloplastika 7, Partizan, Dubočica 6, Radnički 5, Vranje, C. zvezda, Jugović, Šamot 2, Kikinda, Proleter 0 bodova.
