KUP SRBIJE: Rvači Proletera bez premca
Rvači zrenjaninskog Proletera pobednici su Kupa Srbije u grčko-rimskom stilu.
Uz učešće 24 ekipa i ukupno 124 rvača, Zrenjaninci su sasvim zasluženo osvojili prvo mesto sa ukupno 107 bodova. Drugu poziciju zauzeo je Rvački klub Soko iz Sombora sa 91 sakupljenim poenom, dok je treće mesto pripalo rvačima Partizana sa 83 osvojena boda.
U ženskoj konkurenciji, gde je učestvovalo sedam ekipa, trijumf su odnele rvačice Crvene zvezde sa ukupno 100 bodova. Druge su bile rvačice Partizana sa 75 bodova, dok su treće mesto podelili Potisje iz Kanjiže i Kragujevac sa po 25 bodova.
Turnir Kupa Srbije održan je na tri strunjače u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, prikazane su odlične i fer-plej borbe, a domaćini su zaslužili sve pohvale za odličnu organizaciju.
