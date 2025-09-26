GRBIĆ JURI NOVO FINALE: Odbojkaši Poljske i Italije u borbi za meč za zlato na Svetskom prvenstvu
FINALE pre finala. U polufinalu 21. Svetskog prvenstva na Filipinima sutra (12.30) će se posle duela najvećih iznenađenja šampiona, Češke i Bugarske,sastati branilac titule Italija i Poljska Nikole Grbića. Pobednik će biti apsolutni favorit u nedeljnom meču za titulu, a poraženi u borbi za bronzu.
Italijani su Poljacima veliki dužnici, jer su ih pre tri godine na njihovom terenu u finalu SP savladali i osvojili titulu prvaka sveta posle 24 godine. Izabranici Nikole Grbića su im uzvratili na EP 2023. u Italiji, a ove godine su u borbi za zlato i ček od milion dolara u finalu Lige nacija u Ningbou slavili sa 3:0.
Grbić je kao igrač i kao trener osvojio sve titule, osim svetske. I on kao i odbojkaši ima veliki motiv. Od kada je seo na klupu Poljske, 2022, osvojio je olimpijsko srebro, svetsko srebro, evropsko zlato, dva prva i dva treća mesta u Ligi nacija.
Zanimljiv će biti i duel Čeha i Bugara, koji igraju od 8.30. Na papiru su naše istočne komšije blagi favoriti, pre svega zbog fantastične braće Nikolov, tehničara Simeon (18) i korektora Aleksandra (23). Bugarska je ovo prvo polufinale od 2006, kada je u Japanu bili treća, a Češkoj, koja je naslednica Čehoslovačke, od 1970. godine.
26. 09. 2025. u 07:30
26. 09. 2025. u 12:45
26. 09. 2025. u 10:41
