DAME PETE NA PLANETI: Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja nisu uspele da se domognu medalju u finalu dvojca ns SP u veslanju

MEDALjA je bila nedostižna za Jovanu Arsić i Elenu Orjabinskaju u finalu dvojca bez kormilara na SP u veslanju u Šangaju. Naše najbolje veslačice morale su da se zadovolje petim mestom. Korak više u odnosu na dame pokušaće da ostvare Martin Mačković i Nikolaj Pimenov koji će se jsutra (8.51) veslati u finalu dubl skula.

Foto: N.Skenderija

Jovana i Elena su dale sve od sebe da se domognu pobedničkog postolja, ali su od starta zaostajale sa najboljim posadama. Posle 500 metara bile su četvrte, a na polovini staze pale su na peto i tu su ostale do kraja trke. Dominirale su Rumunke Marija Magdalena Rusu i Simona Raduš, koje su od Francuskinja Eme Kornelis i Ezakije Peron bili brže za četiri i po sekunde, dok su Srpkinjama pobegle 20 sekunde. Bronzi su se radovale Amerikanke Džesika Tenes i Holi Drap.

Mačković i Pimenov su u polufinalu dominirali u svojoj trci i ubedljivo osvojile prvo mesto (6.36,46) i iza sebe ostavili Poljake i Švajcarce. Ipak, u današnje finale ulaze sa četvrtim vremenom, jer je druga polufinalna trka bila brža, pa su bolja vremena ostvarili Rumuni, Irci i Španci. Na osnovu rezultata u polufinalu odskočili su Andrei Sebastijan Kornea i Marijan Florijan Enače, koji su ostvarili vreme – 6.31,08.