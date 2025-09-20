ŠTETA! Adriana Vilagoš bez medalje na svom prvom Svetskom prvenstvu!
VELIKA šeteta! Adriana Vilagoš nije uspela da osvoji medalju na Svetskom prvenstvu.
Nije bio dan srpskoj atletičarki. Kao da je ispucala sve juče u kvalifikacijama kad je bacila nestvarnih 66.06 što je bio najbolji rezultat.
Finale je okončala na osmom mestu, a najbolji hitac je bacila u četvrtoj seriji 61.29. Dobila je priliku da baca i u petoj, ali je koplje odletelo 61.20.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sigurno da kod ove 21-godišnjakinje postoji razočarenje, posebno nakon neverovatnih kvalifikacija.
No, pred njom je još mnogo velikih takmičenja i biće prilike da se osvoji medalja. Ipak, vredi pomenuti i da joj je ovo bilo prvo finale na Svetskom prvenstvu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bacanje koplja - finale
- Peta serija: 61.20
- Četvrta serija: 61.29
- Treća serija: 60.00
- Druga serija: 57.31
- Prva serija: 52.93
Nažalost Vilagoš ostaje bez medalje. Ona je završila ovo finale na osmom mestu, pošto je u petoj seriji bacila 61.20.
Srpkinja je u četvrtoj seriji bacija koplje 61.29 i dobila je priliku da baca još jednu seriju. Sad zauzima šesto mesto.
U trećoj seriji Adriana Vilagoš je bacila tačno 60 metara i trenutno je na sedmoj poziciji. Najvažnije je da nastavlja takmičenje.
Naša atletičarka je bacila nešto bolje u drugoj seriji. Hitac je bio dalek 57.31 i za sad nije dobro.
Vilagoš nakon prve serije zauzima 10. mesto. Ona je bacila najslabije, a dve atletičarke su presupile.
Trnutno je na vodećoj poziciji Mekenzi Litl - 63.58, iza nje je Elina Cengo 62.72, dok je na trećem mestu Džo-Ane Du Plesi - 60.69.
Bacila je prvi put u ovom finalu Adriana Vilagoš. Nije to uradila kako ume, daleko od onoga što može - 52.93.
Uoči finala:
Ova 21-godišnjakinja se finala domogla nestvarnim hicem koji je bacila u trećoj seriji - 66,06 i to je bio najbolji rezultat kvalifikacija.
Iza sjajne devojke iz Vrbasa su se našle Mekenzi Litl iz Australije - 65.54 i Letonka Anete Sietina - 63.67.
Ono što je zanimljivo u finale nije uspela da se plasira olimpijska šampionka Haruka Kitaguči iz Japana čiji najbolji hitac je bio 60.38.
Takođe, vredi istaći da je ona zlato u Parizu osvojila tako što je koplje bacila 65.80, što je slabije nego postignuće Adriane Vilagoš u kvalifikacijama na Svetskom prvenstvu.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
"VREME JA DA MU DAJU NOVAC": Amerikanci se oglasili zbog Nikole Jovića!
20. 09. 2025. u 10:12
SVET SPORTA U ŠOKU! Karlos Alkaraz preoteo devojku Janika Sinera
12. 09. 2025. u 13:13
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)