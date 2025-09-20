ŠTETA! Adriana Vilagoš bez medalje na svom prvom Svetskom prvenstvu!

VELIKA šeteta! Adriana Vilagoš nije uspela da osvoji medalju na Svetskom prvenstvu.

FOTO: Profimedia

Nije bio dan srpskoj atletičarki. Kao da je ispucala sve juče u kvalifikacijama kad je bacila nestvarnih 66.06 što je bio najbolji rezultat.

Finale je okončala na osmom mestu, a najbolji hitac je bacila u četvrtoj seriji 61.29. Dobila je priliku da baca i u petoj, ali je koplje odletelo 61.20.

Sigurno da kod ove 21-godišnjakinje postoji razočarenje, posebno nakon neverovatnih kvalifikacija.

No, pred njom je još mnogo velikih takmičenja i biće prilike da se osvoji medalja. Ipak, vredi pomenuti i da joj je ovo bilo prvo finale na Svetskom prvenstvu.

Bacanje koplja - finale

- Peta serija: 61.20

- Četvrta serija: 61.29

- Treća serija: 60.00

- Druga serija: 57.31

- Prva serija: 52.93

Nažalost Vilagoš ostaje bez medalje. Ona je završila ovo finale na osmom mestu, pošto je u petoj seriji bacila 61.20.

Srpkinja je u četvrtoj seriji bacija koplje 61.29 i dobila je priliku da baca još jednu seriju. Sad zauzima šesto mesto.

U trećoj seriji Adriana Vilagoš je bacila tačno 60 metara i trenutno je na sedmoj poziciji. Najvažnije je da nastavlja takmičenje.

Naša atletičarka je bacila nešto bolje u drugoj seriji. Hitac je bio dalek 57.31 i za sad nije dobro.

Vilagoš nakon prve serije zauzima 10. mesto. Ona je bacila najslabije, a dve atletičarke su presupile.

Trnutno je na vodećoj poziciji Mekenzi Litl - 63.58, iza nje je Elina Cengo 62.72, dok je na trećem mestu Džo-Ane Du Plesi - 60.69.

Bacila je prvi put u ovom finalu Adriana Vilagoš. Nije to uradila kako ume, daleko od onoga što može - 52.93.

Uoči finala:

Ova 21-godišnjakinja se finala domogla nestvarnim hicem koji je bacila u trećoj seriji - 66,06 i to je bio najbolji rezultat kvalifikacija.

Iza sjajne devojke iz Vrbasa su se našle Mekenzi Litl iz Australije - 65.54 i Letonka Anete Sietina - 63.67.

Ono što je zanimljivo u finale nije uspela da se plasira olimpijska šampionka Haruka Kitaguči iz Japana čiji najbolji hitac je bio 60.38.

Takođe, vredi istaći da je ona zlato u Parizu osvojila tako što je koplje bacila 65.80, što je slabije nego postignuće Adriane Vilagoš u kvalifikacijama na Svetskom prvenstvu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju