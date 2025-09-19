AMERIKANAC ČETVRTI PUT PRVAK SVETA: Noa Lajls osvojio zlato na 200 metara

AMERIČKI atletičar Noa Lajls osvojio je danas u Tokiju četvrti put zlatnu medalju u trci na 200 metara na Svetskim prvenstvima.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Ovaj 28-godišnjka iz Gejnsvila je do najsjajnijeg odličja došao vremenom 19,52 sekunde.

Kenet Bednarek iz SAD je sa 19,58 sekundi osvojio srebrnu medalju, a bronza je pripala Brajanu Levelu iz Jamajke sa 19,64.

Kada je u pitanju duplo kraća deonica, tačnije trka na 100 metara, Lajls je bio treći sa 9,89. Ispred njega su se našli Jamajčani Oblig Sevil (9,77) i Kišejn Topson (9,82).

