AMERIKANAC ČETVRTI PUT PRVAK SVETA: Noa Lajls osvojio zlato na 200 metara

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 18:09

AMERIČKI atletičar Noa Lajls osvojio je danas u Tokiju četvrti put zlatnu medalju u trci na 200 metara na Svetskim prvenstvima.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Ovaj 28-godišnjka iz Gejnsvila je do najsjajnijeg odličja došao vremenom 19,52 sekunde. 

Kenet Bednarek iz SAD je sa 19,58 sekundi osvojio srebrnu medalju, a bronza je pripala Brajanu Levelu iz Jamajke sa 19,64.

Kada je u pitanju duplo kraća deonica, tačnije trka na 100 metara, Lajls je bio treći sa 9,89. Ispred njega su se našli Jamajčani Oblig Sevil (9,77) i Kišejn Topson (9,82).

