TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI! Srbija dobija rivala u osmini finala posle nikad viđene drame na Svetskom prvenstvu
KAKVA drama, kakva nesreća.
Filipimi su proslavili plasman u osminu finala, gde bi im najverovatnije rival bila Srbija i onda je jedan "čelendž" promenio sve.
Očajnički potez trenera Irana u petom setu pri rezultatu 19:18 kada su domaći osvoji poen za istorijsko finale rešio je sve. Na nesreću Filipinaca čelendž je bio uspešan i nastavljen je meč u kome su na kraju Iranci slavili - 21:25, 25:21, 17:25, 25:23, 22:20.
Iran je prošao kao drugi u grupi i igraće najverovatnije protiv Srbije, dok je Tunis prvi, a Filipini su završili treći dok je Egipat četvrti.
Čeka se još samo meč Češke i Kine za konačan poredak u našoj grupi.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)