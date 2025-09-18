Ostali sportovi

TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI! Srbija dobija rivala u osmini finala posle nikad viđene drame na Svetskom prvenstvu

18. 09. 2025. u 14:08

KAKVA drama, kakva nesreća.

ТРАГЕДИЈА КАКВА СЕ НЕ ПАМТИ! Србија добија ривала у осмини финала после никад виђене драме на Светском првенству

Foto: Profimedia

Filipimi su proslavili plasman u osminu finala, gde bi im najverovatnije rival bila Srbija i onda je jedan "čelendž" promenio sve. 

Očajnički potez trenera Irana u petom setu pri rezultatu 19:18 kada su domaći osvoji poen za istorijsko finale rešio je sve. Na nesreću Filipinaca čelendž je bio uspešan i nastavljen je meč u kome su na kraju Iranci slavili - 21:25, 25:21, 17:25, 25:23, 22:20.

Iran je prošao kao drugi u grupi i igraće najverovatnije protiv Srbije, dok je Tunis prvi, a Filipini su završili treći dok je Egipat četvrti.

Čeka se još samo meč Češke i Kine za konačan poredak u našoj grupi. 

