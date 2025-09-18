Ostali sportovi

SENZACIJA NAD SENZACIJAMA! Srbi razbili Brazil i plasirali se u osminu finala Svetskog prvenstva

18. 09. 2025. u 06:30

KO bi ovo očekivao... Ni u najluđim snovima se nismo ovome nadali.

Foto: EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG

Srbija je u osmini finala Svetskog prvenstva! Izabranici Georgea Krecua ostvarili su istorijsku pobedu protiv svetske sile Brazila i slavili su sa 3:0 (25:22, 25:20, 25:22)

"Orlovi" su sada u nokaut fazi, dok Brazil sada strepi. U slučaju da Češka u tri seta pobedi Kinu – ekipa Bernarda Rezendea biće eliminisana!

Protivnik Srbije u osmini finala biće jedna od prve dve ekipe iz grupe A – u kojoj su Iran, Egipat, Tunis i Filipini.

Prvi put posle šest godina je Srbija pobedila Brazil, a prvi put posle devet godina maksimalnim rezultatom!

Dražen Luburić je bio najbolji sa 19 poena, Pavle Perić je dodao 15, Miran Kujundžić 10, a Aleksandar Stefanović sedam. Brazil sada strepi i gleda u Češku i Kinu. Senzacija nad senzacijama.

