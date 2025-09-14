Ostali sportovi

TEK POČELO, A VEĆ JE KRAJ! Srbija poražena od autsajdera na Svetskom prvenstvu!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 09. 2025. u 13:05

Odbojkaši Srbije izgubili su u prvom kolu Grupe H Svetskog prvenstva od selekcije Češke rezultatom 3:0 (22:25, 23:25, 20:25).

ТЕК ПОЧЕЛО, А ВЕЋ ЈЕ КРАЈ! Србија поражена од аутсајдера на Светском првенству!

Foto: Profimedia

Srbija je već u nezavidnoj situaciji. Iako je odigrano tek prvo kolo, šanse za plasman u drugu fazu takmičenja su svedene na minimum s obzirom da "orlovima" predstoje dueli sa Kinom i Brazilom koji su favoriti. 

Podsetimo, samo dve prvoplasirane ekipe proći će dalje. 

Narednu utakmicu Srbija igra u utorak protiv selekcije Kine od 15 časova. 

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PAKLENO DO POLUFINALA: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović ne želi euforiju pred Evropsko prvenstvo u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

PAKLENO DO POLUFINALA: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović ne želi euforiju pred Evropsko prvenstvo u Beogradu

AKO hoćeš zlato moraš svakog da pobediš. To je višedecenijska deviza u srpskom vaterpolu. Selektor Uroš Stevanović svestan je da niko od „delfina“ nije mogao da utiče na žreb za EP od 10.do 25.janura iduće godine u „Beogradskoj areni“,ali dobro zna da mora dobro da pripremi olimpijske pobednike za žestoke okršaje,koji ih očekuju od starta 37.šampionata Starog kontinenta.

14. 09. 2025. u 16:36

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića

NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića