TEK POČELO, A VEĆ JE KRAJ! Srbija poražena od autsajdera na Svetskom prvenstvu!
Odbojkaši Srbije izgubili su u prvom kolu Grupe H Svetskog prvenstva od selekcije Češke rezultatom 3:0 (22:25, 23:25, 20:25).
Srbija je već u nezavidnoj situaciji. Iako je odigrano tek prvo kolo, šanse za plasman u drugu fazu takmičenja su svedene na minimum s obzirom da "orlovima" predstoje dueli sa Kinom i Brazilom koji su favoriti.
Podsetimo, samo dve prvoplasirane ekipe proći će dalje.
Narednu utakmicu Srbija igra u utorak protiv selekcije Kine od 15 časova.
