Ostali sportovi

DOGOVOR SA POLICIJOM: Čelnici ARKUS LIGE i RSS imali sastanak sa predstavnicima MUP Republike Srbije

Slobodan Krstović

12. 09. 2025. u 12:40

RUKOMETNI savez Srbije žele da spreči izgrede navijača na utakmicama, zbog čega je juče održan sastanak komesara za bezbednost RSS Aleksandra Krstića sa predstavnicima MUP zaduženih za bezbednost na sportskim manifestacijama, Nebojšom Jovanovićem i Bojanom Stankovićem. Sastanku su prisustvovali generalni sekretar RSS Ivan Milivojević i direktor ARKUS lige Vladimir Knežić.

Foto RSS

- Održali smo kvalitetan sastanak sa našim prijateljima iz MUP-a, u saradnji sa komesarom za bezbednost. RSS i ARKUS ligi je veoma stalo da se spreče izgredi navijača, kako bi publika mogla da uživa u rukometnim bravurama - kaže za sajt ARKUS lige direktor Knežić.

