Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.

FOTO: Tanjug/AP

Od početka pomenutog sukoba, kog Rusi zovu "Specijalna vojna operacija", ruski sport je na udaru mnogih sankcija, kao i sama država, a najnovije vesti su, iako ratna zbivanja traju već četvrtu godinu, šokirala Ruse.

Naime, Hrvati nisu pustili aktuelnog prvaka sveta, a dvostrukog uzastopnog olimpijskog šampiona, na Svetsko prvenstvo.

Kako javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, legendarni rvač Abdulrašid Sadulajev ne može da učestvuje na šampionatu planete u Zagrebu - jer mu nije izdat viza.

O tome je javnost obavestio predsednik Federacije slobodnog rvanja Rusije, Mihail Mamiašvili.



Kako je preneo "Sport25.pro", na Svetskom prvenstvu u rvanju, koji se u glavnom gradu Hrvatske održava od 13. do 21. septembra, čuvenog Saudlajeva zameniće "srebrni" sa šampionata sveta iz 2021, Mahomed Kurbanov.

Ko je Abdulrašid Sadulajev? Biografija na koju je Rusija ponosna

Abdulrašid Sadulajev (rođen u Curibu, 9. maj 1996.) je ruski rvač slobodnim stilom avarskog porekla, i dvostruki olimpijski pobednik. Na Svetskim prvenstvima za kadete 2012. i 2013. osvojio je zlatne medalje i krajem 2013. već je debitovao u seniorskoj konkurenciji, kao 17-godišnjak.

Godine 2014. prvo je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za seniore, a zatim i na Svetskom prvenstvu u Taškentu. Zlato je osvojio na Evropskim igrama u Bakuu 2015. i odbranio svetsku titulu u Las Vegasu iste godine.

Olimpijski šampion prvi put je postao u Rio de Žaneiru 2016. i to sa samo dvadeset godina. Potom je titulu odbranio na Igrama u Tokiju, zakazanim za 2020, a održanim 2021. godine.

Titulu svetskog prvaka, šestu koju je osvojio na sedam učešća, do koje je stigao u Tirani 2024 - neće moći da brani u Zagrebu ove godine, zbog pomenutog skandala Hrvata.

Inače, u Beogradu je 2020. osvojio zlato na Svetskom kupu, a ima i četiri titule prvaka Evrope. Početkom karijere je nastupao u kategoriji do 86 kilograma (osvojio je prvo olimpijsko zlato baš u njoj), a od 2017. se "preselio" u težu, za rvače do 97 kilograma. I u njoj je postao olimpjski šampion, te četvorostruki prvak sveta i trostruki osvajač evropskog zlata.

