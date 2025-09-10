SKOPLJE DOMAĆIN PRVOG REGIONALNOG SPORTSKOG SAMITA: Skup posvećen razvoju i saradnji sporta u regionu
GRAD Skoplje ugostio je je veliki broj sportskih funkcionera iz regiona (Srbija, Makedonija, Hrvatska i Crna Gora) a sve povodom Prvog regionalnog sportskog samita Skoplje 2025. Ovaj veliki regionalni skup bio je posvećen razvoju, saradnji i budućnosti sporta u regionu.
Samit je zvanično otvorio moderator Branko Čupeski, nakon čega je usledio pozdravni govor Borka Ristovskog, ministra sporta Severne Makedonije. Inspirativno obraćanje održao je i Goran Pandev, bivši profesionalni fudbaler i sadašnji sportski direktor fudbalske reprezentacije Makedonije.
Na prvom panelu pod nazivom "Kako sport oblikuje budućnost Balkana: Od saradnje do uspeha" govorili su ugledni ministri sporta Makedonije, Srbije i Crne Gore (Borko Ristovski, Zoran Gajić i Dragoslav Šćekić. Diskusiju je moderirao Branko Čupeski, glavni i odgovorni urednik Makedonske nacionalne televizije.
Drugi panel, pod nazivom "Menadžment i investicije u sportu", okupio je istaknute lidere sportskih organizacija: Mihajlo Mihajlovski, predsednik RK Vardar; Željko Tanasković, predsednik Međunarodne školske sportske federacije (ISF) i predsednik JSD Partizan; Predrag Mijatović, potpredsednik FK Partizan i nekadašnji prvotimac Real Madrida; Masar Omeragić, predsednik Fudbalskog saveza Makedonije; Zoran Sterjev, predsednik RK Pelister Eurofarm; i Aleksandar Stefanov, predsednik Rukometnog saveza Makedonije.
Održan je i panel pod nazivom "Omladinski sport i razvoj talenata", okupio je stručnjake posvećene radu sa mladima i unapređenju sportskih programa: Elena Mickovska, predsednica Federacije školskog sporta Makedonije; Željko Tanasković, predsednik Međunarodne školske sportske federacije (ISF) i predsednik JSD Partizan; Kiril Kalenikov, potpredsednik Odbojkaškog saveza Makedonije; Aleksandra Dicoska, koordinatorka sportskih programa Evropske unije; Lino Červar, bivši rukometni trener i svetski šampion sa reprezentacijom Hrvatske i Goran Gjorgonoski, bivši rukometni profesionalac.
Održan je i poseban Panel "Kako sportske organizacije da nađu profitabilno partnerstvo" gde je odlično izlaganje imao Tomica Glavčev, bivši član uprave KK Partizan, a sada uspešni predsednik Košarkaškog saveza Makedonije.
