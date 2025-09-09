"AZURINE" NEDODRLJIVE: Od kada je kormilo preuzeo legendarni Hulio Velasko. odbojkašice Italije osvojile olimpijsko i svetsko zlato uz dve LN

TALIJA je pokazala šta znači kada se svi u odbojci ujedine oko ženske reprezentacije. Pre dve godine podbacile su na EP, selektor Mancanti se povukao i kormilo je preuzeo Hulio Velasko. Od kada je legendarni Argentinac seo na klupu "azurine" su počele da dominraju svetom. Lane su osvojile svoje prvo olimpijsko zlato, a juče posle 23 goine i drugu svetsku krunu, pošto su u finalu 25.SP u Bangkoku pobedile Tursku sa 3:2. Uz to dva puta su trijumfovale u Ligi nacija.

FOTO: Tanjug/AP

Koliko su moćne govori i podatak da su od 1.juna prošle godine, kada su u Ligi nacija izgubile od Brazila, nanizale 36 pobede za redom. Impresivno je blaga reč.

Velasko je još jednom dokazao da je trener nad trenerima. Pre više od 30 godina činio je čuda sa muškom reprezentacijom Italije. Bio je dva puta prvak sveta (1990. i 1994.), evropski šampion, samo nije uspeo da se domogne olimpijskog zlata, zbog čega se posle poraza u finala Igara 1996. u Atlanti od Holandije sa klupe "azure". I kada je pomislio da je rekao sve u odbojci, prošle godine je prihvatio da pomogne devojkama, okupio moćan stručan štab, prvi pomoćnik mu je čuveni Barbolini, i počela je italijanska bajka.

- Pobeda u finalu je veoma emotivna za nas. Posle osvajanje Olimpijskih igara, dve Lige nacija, došla je svetska kruna i verujem da će se ovaj tim pamtiti kao jedan od najvećih u istoriji. Veoma sam ponosan na devojke, zaslužuju sve što su postigle - rekao je za sajt FIVB Velasko.

Italija ima fenomalne igračice, kao MVP šampionata Alisiju Oro, korektorke Egonu i Antropovu, primača servisa Silu, libera De Đenaro... Tu su i igračice sa klupe, koje u svakom trenutku mogu da donesu preokret, što omogućava Velasku da kombinuje koliko želi.

Srbija deveta

ODBOJKAŠICE Srbije su na najnovijoj FIVB rang listi devete. Ubedljivo prve su Italijanke, druge su Brazilke, treće Turkinje, a četvrte Poljakinje. Ispred naših dama su i Poljska, Japan, Kina, SAD i Holandija.