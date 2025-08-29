SUTRA PRVENSTVO SRBIJE U ROGEJNINGU NA GRZI: Atraktivno takmičenje u organizaciji Planinarskog saveza Srbije i PK „Javorak“

ROGEJNING je nova takmičarska disciplina u okviru planinarske orijentacije, a Planinarski savez Srbije i PK „Javorak“ iz Paraćina pozvali su zainteresovane takmičare da se prijave za Otvoreno prvenstvo Srbije koje će se održati u subotu, 30. avgusta na Grzi.

foto: Z. Rašić

Glavna trka trajaće šest sati, rekreativna tri, a takmičarski centar će biti u Planinarskom domu „Đorđe Živković“. Takmičenje počinje u 11 sati masovnim startom posle registracije učesnika. Teren su padine Južnog kučaja, odnosno šire područje izletišta Grza.

U muškoj i ženskoj konkurenciji takmičiće se juniori, seniori, mlađi veterani i veterani, s tim što žene mogu nastupiti i u muškim kategorijama, ističu u „Javorku“. Rekreativna trka namenjena je mlađima od 15 godina.

Pored uređivanja doma, „Javorak“ kao domaćin državnog prvenstva u rogejningu pod okriljem Planinarskog saveza Srbije imao je obavezu da napravi novu topografsku kartu terena.

Prvi takmičari stižu na Grzu već u petak, a u „Javorku“ očekuju učešće između 70 i 100 planinara.