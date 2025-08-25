ŽREB U BELOM DVORU: Vaterpolisti će 13. septembra saznati rivale na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu
ŽREB za Evropsko prvenstvo za vaterpoliste od 10. do 25. januara iduće godine u "Beogradskoj areni" održaće se 13. septembra u Belom dvoru. Tada će "delfini" saznati s kim će igrati u grupi, ali i put koji vodi do pobedničkog postolja. Podsetimo, Beograd će treći put u ovom veku organizovati šampionat Starog kontinenta i Srbije je oba puta, 2006. na Tašmajdanu i 2016. u Areni osvojila zlato.
Na šampionatu će učestvovati 16 reprezentacije, koje će biti podeljene u četiri grupe. U svakoj će biti po dve selekcije iz Top 8 sa poslednjeg prvenstva u Hrvatskoj (Srbija, Španija, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Italija, Crna Gora i Rumunija) i dve selekcije iz kvalifikacija (Holandija, Slovačka, Gruzija, Francuska, Slovenija, Turska, Malta i Izrael). Po tri najbolje selekcije iz svake grupe formiraće grupe E (A i C) i E (B i D). Bodovi se prenose u drugu fazu, tako da će se odigrati još tri kola. Dve najbolje selekcije iz grupe E i F igraće u polufinale, dok će ostale razigravati za plasman od 5. do 12. mesta. Poslednje ekipe iz grupa A, B, C i D boriće se za plasman od 13. do 16. mesta.
Titulu brani Španija, koja je ove godine postala i prvak sveta. Srbija je na EP u Hrvatskoj bila šesta, a poslednju medalju, zlatnu osvojila je na 2018. u Barseloni. Od tada nije igrala ni u polufinalu. U Budimpešti 2020. je bila peta, u Splitu 2022. deveta, a u Zagrebu i Dubrovniku 2024. šesta. Na ovogodišnjem SP u Singapuru bila je četvrta, ali je to lane u Parizu nije sprečilo da osvoji treće olimpijsko zlato zaredom.
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
