ZA ŠTO BOLJE NOVE IZAZOVE: Bokseri Srbije do 19. avgusta na zajedničkim pripremama na Jahorini

Bokseri Srbije boraviće do 19. avgusta na zajedničkim pripremama na Jahorini, a sve u cilju podizanja forme za predstojeća takmičenja.

FOTO: BSS

U dvonedeljnim bazičnim pripremama, ali i klasičnim bokserskim, koje će biti završene 19. avgusta, učestvuju seniorska, omladinska i juniorska reprezentacija Srbije, saopštio je Bokserksi savez Srbije (BSS).

Sastav seniora na pripremama na Jahorini čine: Omer Ametović 51 kg BK Sombor, Stefan Camović 60 kg BK Čarnok, Nazif Sejdi 63,5 kg BK Sombor, Filip Džida 67 kg BK Voždovac, Hamza Rašljanin 71 kg BK DS- Bukvić, Dimitrije Andrejević 75 kg BK Crvena zvezda, Almir Memić 75 kg BK Miks, Ahmed Mavrić 80 kg BK Novi Pazar, Rastko Simić 80 kg, Marko Pižurica 86 kg BK Spartak, Relja Stojković 86 kg BK Voždovac, a biće predvođeni selektorom Milanom Piperskim.

Tim omladinaca čine: Nikola Maksimović 51 kg BK Despot, Filip Stanojević 54 kg BK Radan, Nikola Bogatinoski 57 kg BK Sombor, Petar Sandić 64 kg BK Obilić, Mateja Velić 64 kg BK Radnički KG, Ognjen Antić 71 kg BK Pirgos, Vasilije Đurđević 67 kg BK Jovan Kursula, Ognjen Vučićević 75 kg BK Crvena zvezda, Din Dolovac 75 kg BK Novi Pazar, Đorđe Đorić 80 kg BK Srbija, Vuk Milenković 80 kg BK Železnik, Veljko Ristić 86 kg BK Sombor.

Ekipu juniora (15-16 godina) na pripremama čine: Pavle Popović 46 kg BK Konstantin, Jovan Dimitrijević 50 kg BK Arena Vlasotince, Teodor Josijević 52 kg BK KŠ 037, Mladen Stojanović 54 kg BK Pusta reka, Vuk Berklović 57 kg BK Vojvodina, Tarik Rašljanin 60 kg BK DS- Bukvić, Vukašin Nešić 60 kg BK Rokica, Vuk Čedić 66 kg BK Dimke, Andrija Trajković 70 kg BK Radnik, Viktor Kokanović 75 kg BK Konstantin, Zejd Gicić 80+ kg BK Olimpikus, predvođeni selektorom svih mladih muških selekcija Srbije Branislavom Jovičićem.

Selektorima pomažu treneri Milisav Vuk Simić i kubanski stručnjak Horhe Luis Frometa Matoš.

- Pripreme na Jahorini su u punom jeku i teku po planu. Kao i uvek imamo fantastične uslove za rad, u ekipi vlada odlična atmosfera, a prilično sam zadovoljan i prikazanim boksom. Zahvaljujemo se predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji je već dugi niz godina naš pokrovitelj na pripremama na ovoj planinskoj lepotici i gde se uvek osećamo kao kod kuće. Kvalitet rada i zalaganja reprezentativaca je na visokom nivou, bokseri su maksimalno motivisani i svaki trening posmatraju kao meč života, jer samo sa tim pristupom dobićemo prave šampione. Seniori će učestvovati na više turnira tokom jeseni. U septembru nas očekuje nekoliko turnira, a glavni je u Rusiji. Tu ćemo uputiti najiskusniju grupu boksera. Svi bokseri koji su na pripremama na Jahorini će dobiti priliku da boksuju u nastavku sezone - rekao je selektor muške seniorske boks selekcije Srbije Milan Piperski.

Seniori će učestvovati na EUBC Balkanskom prvenstvu u novembru na Palama (Republika Srpska). Mlađe seniore (uzrast do 23 godine) očekuje EUBC prvenstvo Evrope u Jerevanu (Jermenija) od 20. oktobra do 3. novembra 2025. EUBC prvensto Evrope za mlade biće održano početkom novembra u Jermeniji, gde se očekuje učešće i naših predstavnika. Od 25. avgusta do 1. septembra mlađe uzrasne selekcije Srbije očekuje tradicionalni međunarodni turnir "Vojvođanska zlatna rukavica" u Subotici.

- Turnir u Subotici biće ujedno i izborni za tim koji će putovati na jak turnir u Rusiji koji je na programu u septembru. Oni koji se ne nađu na letu za Rusiju, poraženi bokseri u izbornim mečevima u Subotici, uz grupu momaka koji trenutno nisu u prvom planu, biće učesnici na turnirima u regionu, gde će imati priliku da stiču iskustvo i da se ostvarenim rezultatima nametnu za prvu postavu reprezentacije - pojasnio je selektor mladih muških reprezentacija Srbije Branislav Jovičić.

Danas počinje međunarodni turnir u Sarajevu gde će Srbiju predstavljati Anastasija Lukajić (65kg), Anastasija Bošković (70kg), Nikolina Gajić (70kg), Semiz Aličić (75kg), predvođeni trenerima Mirkom Ždralom, Branislavom Jovičićem i Pedro Granadom Rancelom.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“