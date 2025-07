PRETILE SAMO JEDAN SET: Odbojkašice u drugom meču turnira Lige nacija u Apeldornu izgubile od Italije - 0:3

JOŠ jedan poraz odbojkašica u Ligi nacija. Srpkinje su u svom drugom meču na turniru u Apeldornu za manje od 90 minuta priznale Italijankama da su u ovom trenutku bolje - 0:3 (17:25, 24:26, 20:25). Naše dame sutra (17.00) moraju da pobede Belgiju ako žele da ostanu u trci za opstanak u elitnom takmičenju.

FOTO: M. Vukadinović

Kada se sudare olimpijski pobednik i svetski prvak očekuje se neizvestan meč do poslednje lopte. Na žalost, izabranice Zorana Terzića samo su drugi set učinile dramatičnim i da ga nisu prokockale pitanje je kako bi se duel na kraju završio. Ovako, su i svojim greškama (čak 29) olakšale rivalkama da ostvare desetu uzastopnu pobedu. Naše imaju samo jednu i moraju da prate učinak Korejki i Tajlanđanki na turnirima u Čibi i Arlingtonu.

- Bila je lepa utakmica, znale smo protiv koga igramo. Mada to rezultat ne govori, zadovoljna sam kako smo igrale. Iako smo izgubile dosta stvari je funkcionisalo dobro. Okrećemo se Belgiji - istakla je posle meča Katarina Dangubić

Italijanke su dominirale u prvom setu. Naše su bile egal sve do 6:8, a kada su se "azurine" odlepile na plus četiri bezuspešno su pokušavale da uhvate priključak. Bile su nervozne, nestrpljive, neprecizne u napadu, ni Tijana Bošković nije bila u svom elementu, tako da je prvi čin lako izgubljen. Uz to Paola Egonu je bila nezadrživa, a Srpkinje su rivalkama poklonile čak 10 poena.

U drugom setu drugo lice Srbije. Razigrala se Boškovićeva, Egonu se malo primirala i naše su vodile sa dva, tri poena sve do samog finiša. Nažalost, Srpkinje kao da su kod 20:16 stale, počele su da greše, popustio je prijem i Italijanke su uspele da preokrenu na 23:22 i da potom drugu set loptu pretvore u 2:0.

U trećem činu naše su se posle 11:16 na trenutak trgle, izjednačile, ali nisu imale snagu da sigurnim Italijankama otkinu makar jedan set.

ITALIJA - SRBIJA 3:0

DVORANA u Apeldornu. Gledalaca: 3.000. Sudije: Albloši (UAE) i Fernandez (Španija).

ITALIJA: Grej, Degradi 3, Kambi, De Đenaro (libero), Fersino (libero), Oro 2, Danezi 5, Nvakalor, Nervini 5, Sila 2, Egonu 17, Far 4, Đovanini, Antropova 9. Poeni - napad: 40, blok: 4, servis: 3, greške rivala: 29.

SRBIJA: Dangubić 4, Osmajić, Mirković, Kurtagić 5, Pušić (libero), Aleksić 6, Uzelac, Jegdić (libero), Bošković 14, Kirov, Bukilić, Perović 1, Tica, Ivanović 11. Poeni - napad: 34, blok: 6, servis: 6, greške rivala: 15.

Setovi: 25:17, 26:24, 25:20.