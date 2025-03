ČUTURA IZABRAO TIM ZA ŠPANIJU: Selektor rukometaša pozvao rukometaše za dvomeč sa "crvenom furijom" u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo

ŠPANIJU poštuju, ali veruju u podvig. Dalibor Čutura, vd selektora Srbije, saopštio je spisak rukometaša koji će konkurisati za duele sa "crvenom furijom", 13. u Kraljevu i 16. marta u Siudad Realu u kvalificionoj grupi 4 za odlazak na EP 2026. u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

EPA

- U nedelju se konačno okupljamo za možda i najvažniju utakmicu u ovim kvalifikacijama, a najbitnije je da dolazimo izuzetno motivisani, što me izuzetno raduje jer je to sigurno bitan preduslov za dobar rezultat. Momci su svi zdravi i ne sumnjam da će, uz kvalitet koji poseduju, u ovih nekoliko dana koje imamo na raspolaganju za pripremu, spremni dočekati četvrtak i u spektakularnom ambijentu pokušati da ostvare pozitivan rezultat - ističe za sajt RSS Dalibor Čutura.

Na spisaku su: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac (golmani), Nemanja i Vanja Ilić (leva krila), Darko Đukić, Mateja Dodić (desna krila), Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Miljan Pušica (pivoti), Miloš Kos, Simo Šijan, Stefan Dodić, Milan Jovanović, Lazar Kukić, Jovica Nikolić, Uroš Mitrović i Uroš Kojadinović (bekovi).

- Bez obzira na to što Španija nije imala zapaženu ulogu na prethodnom prvenstvu, i dalje je to selekcija koja zaslužuje veliko poštovanje. Ipak, mi vidimo svoju šansu, s obzirom na to da igramo pred našom publikom, koja će nam sigurno biti od velikog značaja."

TABELA: Španija 4, Srbija 2, Italija 2, Letonija 0 bodova.