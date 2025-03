ŽELIMO I TREĆU KRUNU: Nevena Sajić, odbojkašica TENT presrećna zbog osvojenog Kupa i MVP priznanja

NEDELjA, 23.februar zlatnim slovima je upisana u spomenaru Nevene Sajić. Mlada odbojkašica je proglašena je za najkorisniju igračicu (MVP) finala u kojem je TENT osvojio svoj prvi Kup pobedom nad Železničarom od 3:0. Ali, vremena za slavlje nije bilo, morale su da odigraju dve prvenstvene utakmice (pobedile sa 3:0 Srem i Spartak) u borbi za pol poziciju pred plej-ofa. Obrenovčanke žele posle Superkupa i Kupa Srbije da osvoje i titulu prvaka.

- Trofej nam mnogo znači. Klub je godinama čekao prvi trijumf u Kupu i drago mi je što je moja generacija donela pehar u Obrenovac. To nam je i dodatni motiv u borbi za titulu. Što se mog priznanja tiče, stvarno sam zahvalna i gura me da još više radim, treniram. I ta moja nagrada je zasluga saigračica, bez njih ne bi bilo ni priznanja - priča za "Novosti" Nevena Sajić.

Obrenovčanke su ove godine blistale u Ligi šampiona, igrale plej-of, zbog čega su i bile favoritkinje u finalu Kupa. A da li su osećale pritisak.

- Uvek postoji doza pritiska, ali je bitno naučiti da se pretvori u nešto pozitivno. To nam daje i motiv više, jer znamo koje utakmice imamo iz sebe, da smo ostvarile istorijski uspeh. Igrale smo i protiv jednog Ezačibašija, čije su zvezde Tijana Bošković i Jovana Stevanović. To nam je stvaralo dodatno samopuzdanje, iskustvo. Istina, da je bilo naporno, borili smo se na tri fronta, ali smo izvlačile pozitivne stvari.Jedna drugu podržavamo, verujemo u to šta radimo - naglašava Sajićeva.

Nevena ističe da su im utakmice u Ligi šampiona pomogle da napreduju:

- Imale smo šansu da nadogradimo sve što samo dosad naučile i ostvarile. Iskusnije smo mnogo, psihički jače. Jer, od nas se nije očekivalo kada su počele pripreme da ćemo daleko da doguramo. Bile smo u fazonu "ajde da prođemo kvalifikacije" pa da u grupnoj fazi pružimo svoj maksimum, da pariramo tim ekipama. Ti dueli nam mnogo znače za naše karijere, ali i za naredne utakmice u šampionatu.

Posle osvojenog Superkupa i Kupa Obrenovčanke žele da titulom krunišu sezonu za pamćenje.

- Na početku priprema nam je rečeno da idemo na sva tri trofeja, da verujemo u to, da možemo. Tu su i Železničar, koji igra dobro, Ub, Crvena zvezde, tako da nas očekuje zanimljiv plej-ofa - kaže Nevena.

Na kormilo reprezentacije je ponovo Zoran Terzić, što mlade igračice motiviše da se dobrim partijama nametnu slavnom stručnjaku.

- Mislim da je svakom igrači cilj da igra za svoju zemlju. Velika je čast biti na spisku reprezentacije i svi težimo ka tome. Ne opterućujem se previše time, naravno da bih volela kao svaka odbojkašica, tako da ćemo videti na kraju sezone kako će da se poslože kockice - ističe Sajićeva.

Svesna je Nevena da je konkurencija, naročito na prijemu, žestoka u našoj selekciji.

- Drago mi je zbog toga zato što mislim da naša zemlja ima veliki potencijal i talente, koji tek treba da se dokazuje. Mislim da ne treba da brinemo za budućnosti - kaže primač TENT-a.

Počela zbog drugarica

NEVENA Sajić je rođena 24.9.2003. u Beogradu. Visoka je 184 cm, a tajne odbojke otkrila je u OK "Lazarevac", u kojem je igrala do svoje 15 godine, kada je prešla u Vizuru. Potom je tri sezone nosila dres Crvene zvezde, a sada je u TENT-a.

- Kada sam bila u drugom razredu osnovne škole počela sam da treniram odbojku, najviše zbog drugarica. Pre toga sam vežbala plivanje, karate. Imala sam sreću da sam rasla uz sjajnog trenera Darka Stojkovića, s kojim smo osvojile državno prvenstvo za devojčice rođene 2003. i mlađe. Posle sam prešla u Vizuru, pa Zvezdu i sada u TENT-u. I u svakom klubu sam dosta naučila - kaže Sajićeva.

Volim da bojim

VREMENA za knjigu i nema previše, ali veruje da će uspeti da završi studije logopedije. Od napornih treninga, obaveza, opušta se na svoj način.

- Volim da bojim, reč je o ozbiljnijim bojankama, ne onim za decu. To me relaksira, opušta. Volim i da šetam, da se družim - priča Nevena.