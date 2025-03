"GLADAN SAM": Hamilton obukao Ferari opremu

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je najbrži tokom današnjih prepodnevnih testiranja, poslednjeg dana provera u Bahreinu uoči početka šampionata Formule 1.

Lekler je vozio 66 kruga i ostvario je rezultat od 1:30,811 minuta.

Novi vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je drugi sa 0,077 sekundi zaostatka i vozio je 61 krug.

Treći je bio Lando Noris iz Meklarena sa 0,132 sekunde zaostatka, a na stazi je proveo 57 krugova.

Aktuelni svetski šampion Maks Ferstapen iz Red Bula bio je četvrti sa 0,398 sekundi zaostatka, a vozio je 47 krugova.

Klupski kolega Leklera Luis Hamilton nakon dva dana vožnje na stazi „Sakir“ pričao je o tome kako se navikava na novu sredinu.

- I dalje istražujem, to radim svaki put kad izađem na stazu. Kao što sam rekao, postavke i podešavanja su različita. Čak i kočioni sistem i razne takve stvari je dosta različito nego što sam do sada koristio. Volim da promenim stil vožnje. Svakako je to zabavno, ali definitivno osećam da bolid odgovara na moje zahteve. Gladan sam i motivisan. Fokusiran sam samo na jedno, a to je pobeđivanje - rekao je Hamilton.

U Aston Martinu bilo je promena, pošto se Lens Strol nije osećao dobro jutros, pa je umesto njega vozio Fernando Alonso, koji je zabeležio osmo vreme (1:32,084).

Testiranje je u dva navrata bilo prekinuto, pošto je na bolidu Hasa koji je vozio Oliver Berman otpao deo poklopca motora, a zatim i zbog slomljenog stakla na liniji starta i cilja.

Popodne je na stazi Sahir na programu poslednji deo trodnevnih testiranja.

Šampionat Formule 1 počinje 16. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

