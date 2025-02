BRUKA I SRAMOTA! Danci šokirani prljavim Hrvatima

Danska je četvrti put zaredom uspela da postane prvak sveta u rukometu, a generacija Matijasa Gidsela, Simona Pitlika, Rasmusa Laugea i Emila Nilsena je sada u finalu dobila Hrvatsku.

Foto: Printskrin

Možda i simbolično jer je prvo dansko zlato u rukometu došlo 2008. godine upravo protiv Hrvata.

Ipak nije mogao ovaj meč finala Svetskog prvenstva da prođe bez incidenata. Prvo je Marko Mamić zaradio isključenje i direktan crveni karton u 19. minutu meča kada je u kontri grubo startovao na Rasmusa Laugea. Samo nekoliko minuta kasnije Zvonimir Srna je udario Matijasa Gidsela po licu i isključen je, a jedan od igrača Hrvatske je besan ušao u klinč sa Dancima.

Ipak najveći incident se desio kada je Mateo Maraš nagazio najboljeg strelca i igrača ovog Mundijala. Dok je na zemlji bio fantastični danski srednji bek Matijas Gidsel Maraš novi rukometaš Pari Sen Žermena, 24-godišnji desni bek iz Splita mu je stao na nogu.

Povodom gaženja Gidsela koji je na ovom meču postigao deset golova oglasio se i nekadašnji trofejni danski rukometaš Klaus Meler Jakobsen.

On je sada stručni konsultant i bio je šokiran potezom Maraša.

"To je prljav potez, tako stati na nogu protivnika. Takav ispad ne pripada nigde i strašno me ljuti. To je zaista ružno za videti. Tako stati na zglob Matijasa Gidsela... To je jedna od najružnijih stvari koje sam ikada video", šokirano je govorio on.