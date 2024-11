SELEKTOR KIK-BOKS REPREZENTACIJE SRBIJE: Ostvarili smo izvanredan rezultat na Evropskom prvenstvu u Atini

Selektor kik-boks reprezentacije Srbije Siniša Vladimirović izjavio je danas da je nacionalni tim ostvario izvanredan rezultat na Evropskom prvenstvu u Atini.

Foto: Kik Boks savez

Reprezentativci Srbije su na EP u Atini osvojili 18 medalja. Srbiju je na kontinentalnom šampionatu predstavljalo 28 takmičara.

Reprezentativci Srbije su osvojili pet zlatnih, pet srebrnih i osam bronzanih medalja.

"Čestitam takmičarima na izvanrednim uspesima i želim im da nastave sa ovakvim radom, jer ćemo postići još bolje rezultate ako budu verovali u sebe. Konkurencija na šampionatu je bila izuzetno žestoka. Otišli smo sa sitnim i manjim povredama, nekim odustajanjima u timu, ali na kraju četvrto mesto u ukupnom plasmanu u ringovnim disciplinama. Smatram da je ovo jedan izvanredan rezultat", rekao je Vladimirović na konferenciji za medije.

Selektor najboljih srpskih kik-boksera posebno se zahvalio Savezu i predsedniku Dušku Basraku.

"I pored teške situacije u kojoj je bio, Savez je našao način da podmiri sve ono što sam ja tražio. Ispoštovane su pripreme do maksimuma. Imali smo vrhunske uslove, besprekorne pripreme i to se odrazilo i dobrim rezultatom", dodao je Vladimirović, koji je potom govorio i o predstojećim planovima i aktivnostima reprezentacije.

"Ono što nas očekuje u budućnosti je Svetsko prvenstvo za seniore i EP za juniore naredne godine. Imaćemo nekoliko provera početkom godine, sa našim kolegom Dejanom Pavićem, koji je sada u Tajlandu. Uspostavili smo saradnju i krajem januara i početkom februara idemo tamo, gde ćemo sa nekoliko takmičara u lakšim kategorijama da odmerimo snage sa reprezentacijom Tajlanda. Mesec dana kasnije ćemo uzvratiti gostoprimstvo. To su neke novine u radu Saveza. Gledaćemo da posetimo evropske i svetske kupove, koji su nepohodni za sticanje bodova i što bolji plasman na rang-listama", objasnio je Vladimirović.

Lea Blagojević, koja je aktuelna prvakinja sveta, osvojila je zlato na EP.

"Na šampionatu je bilo veoma teško, imali smo teške mečeve. Kao ekipa smo sve to pregurali, pomagali smo jedni drugima što je najvažnije. Uslovi su bili sjajni, Savez nam je obezbedio dobar ambijent, smeštaj, treninge... Svi smo radili zajedno i sve ukupno je bilo sjajno. Najteže mi je bilo finale protiv reprezentativke Bosne i Hercegovine, od nje sam izgubila tri puta, ali sam uspela prošle godine na SP da je pobedim i ove godine sam to potvrdila još jednom. Nastavljamo tradiciju, žene su još odavno pokazale da su na istom nivou kao muškarci", rekla je Blagojević.

Nikola Filipović je proglašen za najboljeg takmičara u ringovnim disciplinama, a uz to osvojio je i zlatnu medalju.

"Ne bih nijedan meč posebno izdvajao kao najteži ili najlakši. Bilo je dosta sreće, podrške i dobrih saveta od trenera. Želim da pohvalim stanje u Savezu i u reprezentaciji. Na pripremama smo bili u Brzeću i stvarno se osetila dobra energija. To je uslov za dobre rezultate, koje smo i imali na EP. Pohvale zaslužuje i stručni štab na odličnim treninzima i podršci. Proglašenje za najboljeg u ringovnim disciplinama je nešto posebno, nisam imao priliku da to iskusim do sada. Oni koji su bili pored mene su videli koliko mi to znači i koliko sam uživao u tome", rekao je Filipović, koji je ovo priznanje dobio u jakoj konkurencijii od 980 takmičara iz 50 zemalja.

Veljko Mićović je takođe postao šampion Evrope, a zlatno odličje osvojio je u ful kontaktu.

"Uzeo sam zlato za Srbiju u ful kontaktu, po mom mišljenju u najtežoj, veoma zahtevnoj disciplini. Uspeo sam da se snađem, spremao sam se celo leto i u glavi mi je bilo samo zlato. Isplatilo se", rekao je Mićović.

