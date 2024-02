NEMAM KRISTALU KUGLU: Šef tima Mercedesa (ni)je siguran da će tim biti u vrhu

BLEF ili realnost? Šef tima Mercedesa Toto Volf smatra da nije moguće predvideti hoće li se ekipa opet boriti za pobede u predstojećoj sezoni F1.

FOTO: Tanjug/AP

- Mrzimo da gubimo i to je ono što nas motiviše. Međutim, to ne znači da ne uživamo u izazovu da se vratimo u vrh, radimo sve što je u našoj moći da rešimo probleme i to radimo kao tim - rekao je Volf.

Ostao je Nemac udržan bilo kakvih prognoza.

- Nema čuda u našem sportu. Sa druge strane, imamo visoke ambicije. Red Bul je postavio standard koji svi žele da dostignu kao i mi. Ne znam da li će se to dogoditi, nemam kristalnu kuglu da to predvidim - konstatovao je Volf.

Inače, bolidi će se u sredu prvi put naći na stazi u okviru predsezonskih testiranja u Bahreinu, a sezona počinje na istom mestu 2. marta.

