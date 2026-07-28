Košarka

TRESE SE KOLORADO! Šestostrki Ol-star igrač dolazi kod Nikola Jokića?

М.П.

28. 07. 2026. u 06:20

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CELA Amerika bruji o novom košarkaškom transferu.

ТРЕСЕ СЕ КОЛОРАДО! Шестострки Ол-стар играч долази код Никола Јокића?

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Abbie Parr

Naime, Demar Derozan postao je jedna od najtraženijih meta na NBA tržištu nakon što ga je Sakramento otpustio. Iskusni košarkaš već je privukao pažnju nekoliko klubova, a prema informacijama Šamsa Čaranije sa ESPN-a, za njegov potpis najviše se interesuju Majami, Denver i Klivlend.

Majami želi da napravi ozbiljan tim oko Janisa Adetokumba, dok bi Derozan mogao da bude važan deo tog projekta. Denver ga vidi kao dodatnu pomoć Nikoli Jokiću i Džamalu Mareju, kako bi rasteretio njihove glavne igrače u napadu, ali Nagetsi trenutno imaju finansijska ograničenja.

Klivlend takođe želi da napravi iskorak i posle plasmana u finale Istočne konferencije napadne titulu. Nakon što nisu uspeli da dovedu Lebrona Džejmsa, Kavalirsi su zainteresovani za Derozana kao iskusnog igrača koji bi mogao da im donese dodatnu sigurnost u najvažnijim utakmicama.

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