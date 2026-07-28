TRI PITANJA BEZ ODGOVORA Mali odvalio Aleksića: Prodaješ laži, kao što sve prodaješ tokom svoje političke karijere

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je Miroslavu Aleksiću u Skupštini Srbije. Ministar je postavio tri pitanja, na koja Aleksić nije imao odgovor.

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Dinkić

- Juče sam krenuo da pričam o njegovim mahinacijama dok je bio predsednik opštine Trstenik. Danas ću nastaviti. Moje pitanje za Vas, Aleksiću, da li ste ili niste bili član Ujedinjenih regiona Srbije? Da li ste ili niste bili u stranci sa Mlađanom Dinkićem? Ja nikada nisam bio ni u jednoj stranci, osim u SNS. Ako ste bili, a jeste, pošto kaže - prodajemo laž. A pogledajte njegovu laž, njegovu i Dinkićevu. 23. januar 2008. Dinkić kaže - mi ćemo svi punoletnim građanima podeliti besplatne akcije. Aleksiću, jesi obećao ovo ili nisi? Jesi ispunio? Naravno da nisi. Prodaješ laži, kao što sve prodaješ tokom svoje političke karijere. na to da si brižan, ovakav, onakav, to sve nije tačno. Pri ćemu je Dinkić priznao - obećao sam tih 1.000 evra od besplatnih akcija, da bi Tadić pobedio na izborima protiv Tomislava Nikolića. Pa čekaj, jesi bio ili nisi bio, jesi muzičar ili nisi. Ako jesi, reci bio sam sa Mlađanom Dinkićem u stranci, ja nisam, ali ja sam nevažan, ti jesi. Da li ste obećali 1.000 evra besplatne akcije, jeste, da li ste to obećanje ispunili, naravno da niste. Laži i prevare - kazao je Mali.

Agrokor

Ministar je istakao da za razliku od Aleksića, svako obećanje koje je sadašnja vlast dala, ispunila je.

- Priča Aleksić o PKB, koliko je po hektaru prodato zemljište stranom investitoru. Naravno, pošto sam pripremio drugi deo hobotnice, pošto ću treći odmah iza toga. Od hrvatske korporacije Agrokor za samo 6 miliona dinara 2018. godine preko firme Agrokomeršl, vlasnik i direktor firme Ivan Aleksić, rođeni brat Miroslava Aleksića, kupuje imovinu od hrvatskog Agrokora, 85,4 ari zemlje plus 1.670 metara kvadratnih objekata. A znate koliko je platio po kvadratnom metru taj koji spočitava oko nekog PKB? Tačno 702 dinara, što objekata, što građevinskog zemljišta - naveo je ministar.

Tast

- Podsetio sam vas juče za gasifikaciju, za način na koji je opljačkao Trstenik, ali danas želim da ukažem o priči kako su Aleksić i njegov tast oštetili budžet Srbije za 50 miliona dinara u periodu od 2008. do 2012. godine. Njegov tast koji se zove Ljubiša Knežević, rukovodilac Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku 2009. Istovremeno na čelu lokalnog saveta za zapošljvanje. Dakle, grad Trstenik 2009. godina, napravili su Fond za unapređenje resursa građana, tako se zove ta nevladina organizacija. Osnivač Ljubiša Knežević, tast Miroslava Aleksića, generalni sekretar, vidi čuda Miroslav Aleksić, raspolaganje sredstvima fonda, vidi čuda, Miroslav Aleksić. I onda u periodu 2008. do 2012. godine - 2008. iz NSZ Trstenika na račun fonda prebačno 7,9 miliona dinara, iz levog u desni džep. Godine 2009. podigli se apetiti - 18.6 miliona dinara. Godine 2011. 15.3 miliona, godine 2012. 8.8 miliona dinara. U tom periodu pola miliona ljudi je ostalo bez posla, fabrike zakatančene, ali porodica Knežević-Aleksić napreduje u svom bogatstvu. Onda se dešava to da Fond potpiše ugovor sa firmom Bos petrol, o tzv. taksi prevozu, pa su na račun Bos petrola prebacili milion i 521 hiljadu dinara, na ime usluga taksi prevoza. Od tih 146 građana koji su se navodno vozili taksijem, 139 lica nisu primala novac u gotovom na ime prevoza na posao i nisu koristili usluge taksi prevoza. Računaj, uzeo Aleksić - rekao je ministar.