Košarka

OBRADOVIĆ IZABRAO: Evo ko će biti u njegovom stručnom štabu u Panatinaikosu

Filip Milošević

22. 06. 2026. u 08:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Novi trenera Panatinaikosa je Željko Obradović. Juče je zvanično objavljeno, a već danas je poznato ko će biti u njegovom stručnom štabu.

ОБРАДОВИЋ ИЗАБРАО: Ево ко ће бити у његовом стручном штабу у Панатинаикосу

FOTO: SALIH ZEKI FAZLIOGLU / AFP / Profimedia

Grčki "Sport 24" prenosi da će mu asistent opet biti Hoze Marija Iskijerdo, dok će navodno Aleksandar Matović napustiti Partizan kako bi se pridružio trofejnom stručnjaku.

Pomoćni trener biće i Vlada Androić, koji je veliki deo karijere proveo pod Obradovićem.

Očekuje se da se stručnom štabu pridruže Majk Batist, te Vasilis Ksantopulos.

Moguću administrativnu ulogu mogao bi da ima i čuveni Dimitris Dijamantidis.

Promocija Obradovića zakazana je za ponedeljak u Atini.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAŠA SNAGA JE U RADU: Sjajni tehničar Aleksa Batak dočekao svojih pet minuta u odbojkaškoj reprezentaciji Srbije
Ostali sportovi

0 0

NAŠA SNAGA JE U RADU: Sjajni tehničar Aleksa Batak dočekao svojih pet minuta u odbojkaškoj reprezentaciji Srbije

ALEKSA Batak je dočekao svojih pet minuta u reprezentaciji Srbije. Ali, i pravi ljubitelji odbojke su dočekali da uživaju u kreacijama nadarenogtehničara, njegovim servisima, blokovima, kuvanjima i smečevima. Noviideolog igre poljskih Katovica izvanredno je vodio "orlove" na prvomturniru Lige nacija u Braziliji i sada se sprema za još teži ispit od 24. do 28. juna u francuskom Orleanu.

22. 06. 2026. u 09:10

Politika
Tenis
Fudbal
EGIPAT NADOMAK NOKAUT FAZE: Salah režirao veliki preokret u drugom poluvremenu

EGIPAT NADOMAK NOKAUT FAZE: Salah režirao veliki preokret u drugom poluvremenu