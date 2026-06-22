OBRADOVIĆ IZABRAO: Evo ko će biti u njegovom stručnom štabu u Panatinaikosu
Novi trenera Panatinaikosa je Željko Obradović. Juče je zvanično objavljeno, a već danas je poznato ko će biti u njegovom stručnom štabu.
Grčki "Sport 24" prenosi da će mu asistent opet biti Hoze Marija Iskijerdo, dok će navodno Aleksandar Matović napustiti Partizan kako bi se pridružio trofejnom stručnjaku.
Pomoćni trener biće i Vlada Androić, koji je veliki deo karijere proveo pod Obradovićem.
Očekuje se da se stručnom štabu pridruže Majk Batist, te Vasilis Ksantopulos.
Moguću administrativnu ulogu mogao bi da ima i čuveni Dimitris Dijamantidis.
Promocija Obradovića zakazana je za ponedeljak u Atini.
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