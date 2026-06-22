OBRADOVIĆ IZABRAO: Evo ko će biti u njegovom stručnom štabu u Panatinaikosu

Novi trenera Panatinaikosa je Željko Obradović. Juče je zvanično objavljeno, a već danas je poznato ko će biti u njegovom stručnom štabu.

FOTO: SALIH ZEKI FAZLIOGLU / AFP / Profimedia

Grčki "Sport 24" prenosi da će mu asistent opet biti Hoze Marija Iskijerdo, dok će navodno Aleksandar Matović napustiti Partizan kako bi se pridružio trofejnom stručnjaku.

Pomoćni trener biće i Vlada Androić, koji je veliki deo karijere proveo pod Obradovićem.

Očekuje se da se stručnom štabu pridruže Majk Batist, te Vasilis Ksantopulos.

Moguću administrativnu ulogu mogao bi da ima i čuveni Dimitris Dijamantidis.

Promocija Obradovića zakazana je za ponedeljak u Atini.

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