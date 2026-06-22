BLOKADERI PRIZNALI: "Sarajevo Safari" bio je fabrikovana laž protiv Vučića (VIDEO)
NOVINAR nedeljnika Radar Marko Radonjić i voditeljka Nove S Nevenom Madžarević složili su se u emisiji da je priča o takozvanom "Sarajevo safariju", u kojoj je godinama u delu javnosti targetiran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić fabrikovan.
Posle višegodišnje kampanje targetiranja predsednika Aleksandra Vučića, blokaderski novinari kažu "A pa mi smo sve vreme tvrdili da je Sarajevo Safari laž!"
Naime, Radonjić je, govoreći o kampanji koja se godinama vodila oko ove teme, naveo da je u njeno istraživanje bio uključen i novinar "Frankfurter algemajne cajtunga" Mihael Martens.
- Da vidimo da je u celoj toj kampanji uključen novinar Frankfurtera, Mihael Martens, koji je istraživao "Sarajevski Safari" i našao je, kao što smo i mi našli, da je cela ta stvar zapravo plod imaginacije, možda čak i... - rekao je Radonjić, nakon čega je voditeljka dodala: "Isfabrikovano."
Radonjić je potom potvrdio tu ocenu.
- I da, da. I to sve dugo traje. Ta priča o bogatim Italijanima koji dolaze da ubijaju ljude u Bosni, ona traje još od devedesetih godina, i čak je deo nekakvih filmskih scenarija koji nisu nikada realizovani, ali su uključivali neke i ozbiljne reditelje i tako dalje. I on je došao do tog zaključka - naveo je Radonjić, a voditeljka je dodala:
- Spočitavalo se da je predsednik Vučić učestvovao u tom "Sarajevo safariju", dakle to je sve isfabrikovano, nema veze sa istinom - rekla je ona.
Tako će za godinu dana govoriti i o aferi "zvučni top".
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