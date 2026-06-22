Politika

BLOKADERI PRIZNALI: "Sarajevo Safari" bio je fabrikovana laž protiv Vučića (VIDEO)

В.Н.

22. 06. 2026. u 10:08

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NOVINAR nedeljnika Radar Marko Radonjić i voditeljka Nove S Nevenom Madžarević složili su se u emisiji da je priča o takozvanom "Sarajevo safariju", u kojoj je godinama u delu javnosti targetiran i predsednik Srbije Aleksandar Vučić fabrikovan.

БЛОКАДЕРИ ПРИЗНАЛИ: Сарајево Safari био је фабрикована лаж против Вучића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Posle višegodišnje kampanje targetiranja predsednika Aleksandra  Vučića, blokaderski novinari kažu "A pa mi smo sve vreme tvrdili da je Sarajevo Safari laž!"

Naime, Radonjić je, govoreći o kampanji koja se godinama vodila oko ove teme, naveo da je u njeno istraživanje bio uključen i novinar "Frankfurter algemajne cajtunga" Mihael Martens.

- Da vidimo da je u celoj toj kampanji uključen novinar Frankfurtera, Mihael Martens, koji je istraživao "Sarajevski Safari" i našao je, kao što smo i mi našli, da je cela ta stvar zapravo plod imaginacije, možda čak i... - rekao je Radonjić, nakon čega je voditeljka dodala: "Isfabrikovano."

Radonjić je potom potvrdio tu ocenu.

- I da, da. I to sve dugo traje. Ta priča o bogatim Italijanima koji dolaze da ubijaju ljude u Bosni, ona traje još od devedesetih godina, i čak je deo nekakvih filmskih scenarija koji nisu nikada realizovani, ali su uključivali neke i ozbiljne reditelje i tako dalje. I on je došao do tog zaključka - naveo je Radonjić, a voditeljka je dodala:

- Spočitavalo se da je predsednik Vučić učestvovao u tom "Sarajevo safariju", dakle to je sve isfabrikovano, nema veze sa istinom - rekla je ona.

Tako će za godinu dana govoriti i o aferi "zvučni top".

Pogledajte više u snimku ispod teksta.

BONUS VIDEO: 

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