NOĆNO SAOPŠTENJE ZVEZDE: "Zašto je naša pobeda poraz sporta?"

Александар Илић
16. 05. 2026. u 09:22

DOSTA se bure podiglo nakon meča Crvene zvezde i Cedevite. U polufinale ABA lige plasirala se ekipa sa Malog Kalemegdana, a Zvezdan Mitrović imao je šta da kaže nakon meča na račun rivala i suđenja. Ubrzo mu je stigao odgovor..

Photo: Cedevita Olimpija / Ales Fevzer

Crvena zvezda slavila je 95:86 i tako zakazala susret sa Partizanom u polufinalu. 

Ipak, senku na trijumf bacila je izjava gostujućeg stratega, koju, kako Zvezda napominje, Mitrović nije izrekao na zvaničnoj konferenciji, već naknadno za klupski sajt Ljubljančana.

- Ovo nije poraz, ovo je velika pobeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, video je šta se danas dešavalo na terenu, ovo je bio poraz sporta. Čestitao sam momcima kao da su osvojili trofej. Za mene su šampioni i veoma sam ponosan na njih -  poručio je Mitrović.

Saopštenjem se oglasila zatim i Zvezda, a saopštenje prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda plasirala se u polufinale ABA lige – potpuno zasluženo nakon majstorice koja je u petak odigrana u Beogradu. Međutim, izjavu nakon meča trenera gostujuće ekipe, koja naš trijumf i plasman u polufinale pokušava da umanji konstatacijom 'da je ovo bio poraz sporta…' smatramo krajnje neprimerenom, i što je najvažnije kao takva ne odgovara istini i dešavanjima na terenu!

Verujemo da su svi gledaoci u dvorani, i pored malih ekrana videli i način na koji su košarkaši Cedevita Olimpije igrali drugu utakmicu u Ljubljani, često i preko granice faula za koje nisu bili sankcionisani (nakon koje smo sportski čestitali protivniku bez ikakvog pominjanja sudija). Na identičan način su odigrali i treću u Beogradu, na kojoj je našem timu trebalo bude dosuđeno najmanje 50 slobodnih bacanja, umesto 35!

Želimo da verujemo da ovakve izjave, koje zapravo predstavljaju poraz sporta, a ne dešavanja na terenu po kojima je naš tim trebalo da okonča ovu seriju još u Ljubljani, nisu priprema 'terena' za ono što očekuje naš tim u nastavku takmičenja, i očigledno stvaranje atmosfere u kojoj našem timu neće biti omogućeni ravnopravni uslovi za igru… - poručili su iz Zvezde. 

