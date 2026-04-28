Totalna katastrofa! Denver je i dalje živ, a Minesota ostala bez još jednog člana startne petorke
Ništa nije gotovo!
Denver je i dalje živ. Nagetsi su u petom meču plej-of serije pobedili oslabljenu Minesotu 125:113 i smanjili na 3:2. U noći između četvrtka i petka imaće priliku da u Mineapolisu izbore majstoricu.
Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl 27 poena, 11 skokova i 16 asistencija. Opet je Rudi Gober igrao jaku odbranu nad Srbinom, ali ovaj je iskoristio to da razigra ostale saigrače.
Minesota bez Entoni Edvardsa i Dontea Divićenca nije mogla do novog iznenađenja, a ono što još donosi glavobolju "vukovima" je i povreda Naza Rida.
Susret je Denver otvorio šuterski nešto sporije, kao što je to i do sada bio slučaj, a rival je samo zahvaljujući Džulijusu Rendlu na početku imao priključak. On je postigao prvih osam poena svog tima, a raznovrsni domaćin je posle četiri minuta vodio 14:8.
Jokić se razigrao sredinom prvog kvartala, poveo tim poenima i asistencijama do 23:13, ali je onda usledio prvi pad. Trojke Hajlanda u finišu kvartala neutralisale su izgubljene lopte rivaal, koji je posle prvih dvanaest minuta gubio 34:29.
Početkom drugog poluvremena, ekipe su bile jako blizu. U momentima kada je Jokić odmarao, Jonas Valančijunas je imao nekoliko dobrih i loših poteza, a suparnik je bio izuzetno raznovrstan i pronalazio koševe sa svih pozicija. Da su kontrolisali broj prodatih poseda, verovatno im se pad ne bi ni dogodio.
Nakon četiri minuta u drugom poluvremenu, utakmica je krenula u potpunosti na vodenicu Nagetsa, a najzaslužniji za to je bio rezervista i neočivani junak Spenser Džons, koji je vezao dve trojke za plus dvanaest i petnaest (69:54), a kasnije je doneo i +17 pogotkom van linije 7.24 za 72:55.
Ubrzo je došao i do dvadeset poena, te zajedno sa Jokićem, koji je sredinom ovog dela okršaja upisao prvi tripl-dabl u plej-ofu ove sezone, vodio tim i do 97:75 na kraju deonice.
Tokom poslednjede deonice, razlika je išla i do 102:75, ali je onda usledio pad u igri Denvera, pa je u momentu bilo 111:101, nakon neshvatljivog opuštanja.
Trojka Kristijana Brauna ipak je bila presudna, a nakon ukradene lopte Džonsa, Marej je zakucavanjem stavio tačku. Na kraju je bilo 125:113, a Jokić je u svim parametrima bio najbolji.
Džamal Marej pobedi je doprineo sa 24 poena, sedam asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte, a Spenser Džons sa 20 poena. Kameron Džonson dodao je 18 poena, šest skokova i pet asistencija, a Kristijan Braun devet poena.
U ekipi Minesote Džulijus Rendl bio je najefikasniji sa 27 poena, uz devet skokova i šest asistencija, Ajo Dosunmu imao je 18 poena, a Terens Džonson i Bouns Hajlend dodali su po 15 poena. Zbog povrede u timu nije bilo najboljeg igrača Entonija Edvardsa, kao ni Dontea Divinćenca.
