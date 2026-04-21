NBA liga prelomila! Viktor Vembanjama je najbolji

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama proglašen je u noći između ponedeljka i utorka za najboljeg defanzivnog igrača Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), čime je potvrdio očekivanja nakon dobre sezone u dresu San Antonija.

Foto: MATTHEW STOCKMAN/Profimedia

Dvadesetdvogodišnji centar postao je najmlađi dobitnik ovog priznanja, a nagradu je osvojio jednoglasno, što dodatno naglašava njegovu dominaciju. Kao ruki bio je drugi u glasanju, prošle sezone važio je za favorita pre nego što ga je zdravstveni problem sprečio da završi takmičarsku godinu, dok ove sezone nije bilo dileme oko pobednika.

"Najveći izazov možda je bio da dođem do 65 utakmica. Presrećan sam zbog priznanja i ponosan što sam prvi jednoglasni pobednik", rekao je Vembanjama.

Drugo mesto u izboru zauzeo je Čet Houmgren iz Oklahome, dok je treći bio Oser Tompson iz Detroita. Obojica su imali ključnu ulogu u osvajanju prvih mesta svojih timova pred plej-of, ali trka za nagradu praktično nije bila neizvesna.

Vembanjama je treću sezonu zaredom bio lider lige po broju blokada i predstavljao konstantnu pretnju za protivničke napade. Njegov saigrač Keldon Džonson opisao ga je kao "najboljeg igrača na svetu".

Ovim priznanjem Vembanjama je ušao u istoriju i po više osnova. Postao je najmlađi dobitnik nagrade, a San Antonio su prvi klub sa četiri različita igrača koji su osvajali priznanje za najboljeg defanzivca, posle Alvina Robertsona, Dejvida Robinsona i Kavi Leonarda.

Francuski centar pridružio se i elitnom društvu koje čine Dejvid Robinson i Majkl Džordan kao jedini igrači koji su osvojili i nagradu za rukija godine i za najboljeg defanzivca.

Poseban značaj ima činjenica da je Vembanjama dobio glas svakog člana žirija. Pre njega, jedini jednoglasni izbori u poslednjoj deceniji bili su upravo on, kao ruki 2024. godine, i Stefen Kari kao MVP 2016.

Liga će u utorak nastaviti sa dodelom nagrada, kada će biti proglašen najbolji igrač u neizvesnim završnicama. Vembanjama je takođe kandidat za MVP priznanje, zajedno sa Šej Gilžes-Aleksanderom i trostrukim dobitnikom Nikolom Jokićem.

"Često zanemarujemo timski aspekt. Ja sam u centru pažnje, ali sam deo sistema i bez saigrača i stručnog štaba ovo ne bi bilo moguće", zaključio je Vembanjama.