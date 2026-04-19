Košarka

"Veoma čudno za mene": Đoan Penjaroja o prekidu takmičenja do plej-ofa

Časlav Vuković

19. 04. 2026. u 22:23

ĐOAN Penjaroja je upisao drugu pobedu kao trener Partizana protiv Crvene zvezde. Zbog toga španski stručnjak mora da bude zadovoljan.

Веома чудно за мене: Ђоан Пењароја о прекиду такмичења до плеј-офа

Crno-beli su trijumfovali u ABA ligi sa 81:74 i bivši strateg Barselone je najpre analizirao susret.

- Ovo je dobra pobeda za nas, da završimo sezonu u ligaškom delu pobedom. Samo tri poraza u sezoni. Čestitam igračima na velikom trudu. Kontrolisali smo tempo i utakmicu, posebno u prvom poluvremrnu. Igrali smo dobru defanzivu, u napadu delili loptu. U trećoj četvrtini smo imali problem sa pritiskom i gubili lopte. Umalo da izgubimo 19 poena, ali smo igrali dobro i pobedili - rekao je Penjaroja.

Pohvalio je Dilana Osetkovskog čija trojka je verovatno prelomila utakmicu.

- Dilan igra odlično i konstantno. On je posebno dobar šuter za tri. Otvara teren i pomogao je kada su napali Karlika. Postigao je veoma bitnu trojku. Mislim da igra mnogo bolje u odnosu na start sezone, a on i Bonga su odlično šutirali. Srećan sam jer smo igrali dobru odbranu, ali je jasno da moramo nešto da popravimo u ofanzivi, što se videlo u trećem kvartalu. Dozvolili smo nekoliko lakih poena iz kontri i izgubljenih lopti.

Sad sledi pauza za crno-bele koji će bez utakmice biti do početka plej-ofa, a on je zakazan za 8. maj.

- Veoma čudno za mene. Završili smo ligaške delove ABA i Evrolige. Momci su igrali dve ili tri utakmice nedeljno, putovali, a sada je prekid takmičenja. Za mene je ovo veoma čudno i nije dobro što se prekida takmičenje. Imamo vreme da napunimo baterije na par dana i da se pripremimo za plej-of igre. Ovo nije lako i normalno, u Španiji nije tako - zaključio je Penjaroja.

Partizan je ligaški deo ABA lige završio sa učinkom 21-3 i od duela Bosna - Dubai zavisiće sa koje pozicije će u narednu fazu takmičenje. Ukoliko tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trijumfuje, crno-beli će biti drugi zbog slabijeg međusobnog učinka.

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 12:16

