"Veoma čudno za mene": Đoan Penjaroja o prekidu takmičenja do plej-ofa
ĐOAN Penjaroja je upisao drugu pobedu kao trener Partizana protiv Crvene zvezde. Zbog toga španski stručnjak mora da bude zadovoljan.
Crno-beli su trijumfovali u ABA ligi sa 81:74 i bivši strateg Barselone je najpre analizirao susret.
- Ovo je dobra pobeda za nas, da završimo sezonu u ligaškom delu pobedom. Samo tri poraza u sezoni. Čestitam igračima na velikom trudu. Kontrolisali smo tempo i utakmicu, posebno u prvom poluvremrnu. Igrali smo dobru defanzivu, u napadu delili loptu. U trećoj četvrtini smo imali problem sa pritiskom i gubili lopte. Umalo da izgubimo 19 poena, ali smo igrali dobro i pobedili - rekao je Penjaroja.
Pohvalio je Dilana Osetkovskog čija trojka je verovatno prelomila utakmicu.
- Dilan igra odlično i konstantno. On je posebno dobar šuter za tri. Otvara teren i pomogao je kada su napali Karlika. Postigao je veoma bitnu trojku. Mislim da igra mnogo bolje u odnosu na start sezone, a on i Bonga su odlično šutirali. Srećan sam jer smo igrali dobru odbranu, ali je jasno da moramo nešto da popravimo u ofanzivi, što se videlo u trećem kvartalu. Dozvolili smo nekoliko lakih poena iz kontri i izgubljenih lopti.
Sad sledi pauza za crno-bele koji će bez utakmice biti do početka plej-ofa, a on je zakazan za 8. maj.
- Veoma čudno za mene. Završili smo ligaške delove ABA i Evrolige. Momci su igrali dve ili tri utakmice nedeljno, putovali, a sada je prekid takmičenja. Za mene je ovo veoma čudno i nije dobro što se prekida takmičenje. Imamo vreme da napunimo baterije na par dana i da se pripremimo za plej-of igre. Ovo nije lako i normalno, u Španiji nije tako - zaključio je Penjaroja.
Partizan je ligaški deo ABA lige završio sa učinkom 21-3 i od duela Bosna - Dubai zavisiće sa koje pozicije će u narednu fazu takmičenje. Ukoliko tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trijumfuje, crno-beli će biti drugi zbog slabijeg međusobnog učinka.
