Partizan opet pobedio Zvezdu: Crno-beli posle velike borbe slavili u ABA ligi (FOTO)

PARTIZAN je opet pobedio Crvenu zvezdu u košarkaškom večitom derbiju. Crno-beli su slavili u plej-ofu ABA lige sa 81:74 (24:18, 26:19, 14:21, 17:16) i od ishoda utakmice Bosna - Dubai znaće sa koje pozicije dočekuje nastavak takmičenja.

Ovaj duel nije imao rezultatski značaj za crveno-bele, ali su pokazali želju, no na kraju nisu uspeli da slave, pa su ligaški deo okončali na trećem mestu.

Gosti su bolje otvorili utakmicu, brzo se ipak Partizan konsolidovao i na kraju prve četvrtine je imao +6 - 24:18. Sve bolje su izabranici Đoana Penjaroje izgledali na terenu i agresivan pristup im je omogućio da na veliki odmor odu sa 13 poena prednosti - 50:37.

Kad je domaćin u uvodnom delu treće četvrtine otišao na +19 - 58:39 činilo se da gostima preti katastrofa. Ipak, Zvezda nije želela da se to dogodi, zaigrala je dosta agresivnije i malo po malo je topila prednost protivnika.

Crveno-beli su čak imali priliku da povedu u četvrtoj četvrtini, ali pri rezultatu 64:62 Tajson Karter nije pogodio šut za tri poena. Nastavila se potom igra koš za koš, a čini se da je susret rešen kada je Dilan Osetkovski na 3:39 do kraja pogodio trojku za 72:65.

Ekipa sa Malog Kalemegdana do kraja utakmice nije uspela da se vrati i treći put u četiri meča ove sezone je poražena od večitog rivala.

Partizan je do trijumfa predvodio Isak Bonga sa 16 poena, Dilan Osetkovski je dodao 15. Na drugoj strani najbolji je bio Čima Moneke sa 19, dok je Džordan Nvora brojao do 14.

Crno-beli su ligaški deo regionalnog takmičenja završili sa učikom 21-3. Zvezda je na poziciji tri sa 18-6.

Četvrta četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 81:74

40' - Kraj utakmice!

39' - Nvora je pogodio trojku. Džons je dao koš posle prodora iz jako teške pozicije. Tajm-aut je zatražio Obradović.

37' - Osetkovski je pogodio trojku na isteku napada. Potom je promašio otvorenu trojku krilni centar domaćeg tima.

36' - Džons je promašio oba penala što se jako retko dešava. Nvora je polovičan sa linije slobodnih bacanja.

35' - Dugo nema poena. Period malo divlje igre. Ne biraju dobra rešenja ni jedni ni drugi.

33' - Opet Izundu popravlja promašaj saigrača. Tonje Džekiri je pogodio oba slobodna bacanja.

32' - Jako težak šut je pogodio Moneke. Raspoložen je u ovim trenucima Nigerijac. Kalates je uspeo da ukrade loptu i na neverovatan način proigra Bongu koji je uspeo da pogodi uz faul Monekea. Pogodio je bacanje Nemac.

31' - Izundu je popravi promašaj Monekea. Pojačali su agresivnost u ovom momentu i jedni i drugi.

Treća četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 64:58

30' - Moneke pogađa još jednom van linije 6,75. Vašignton je probao iz velike daljine, ali nije bio precizan.

29' - Dugo je Miljenović držao loptu, izgubio ju je i lako je Kalates poentirao u kontri. Moneke je pogodio trojku.

27' - Karter je posle ukradene lopte gostiju zakucao u kontri, a onda je porigrao Monekea za lake poene. Partizan je seriju napravio 4:0 i odbio nalet rivala.

26' - Na isteku napada sa osam metara je trojku pogodio Tajson Karter. Zbog serije crveno-belih od 9:0 tajm-atu je morao da zatraži Penjaroja.

25' - Ukrali su gosti loptu i u kontri je zakucao Miler Mekintajer. Dobru odbranu je odigrao Karter nad Džonsom i naterao ga je na težak šut koji reprezentativac Južnog Sudana nije pogodio.

24' - Prinuđen je na startu trećeg perioda Obradovića da potroši tajm-aut. Partizan je ovaj deo susreta otvorio sa 8:2. Dobar potez Kartera, dao je koš nakon prodora.

23' - Novu najubedljiviju prednost imaju crno-beli posle poena Bonge iz kontranapada - 56:39.

22' - Nesportski faul je napravio Nvora nad Fernandom. Centar crno-belih je bio precizan sa linije penala. Džons pogađa šut sa poludistance.

21' - Dobar napad gostiju na startu trećeg kvartala i poeni Nvore. Nigerijac je iskoristio visinu i snagu u odnosu na Džonsa i uspeo je da poentira.

Druga četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 50:37

20' - Završeno je prvo poluvreme, Nvora je probao za tri poena, no nije bio precizan.

19' - Džons pogađa trojku s korakom unazad. Vratio je istom merom Miler Mekintajer. Nvora je ukrao loptu i poentirao u kontri.

18' - Džons je oba puta bio siguran sa linije penala. Kalinić je takođe realizovao oba slobodna bacanja. Davidovac je dao koš sa bacanja.

16' - Lepo je prošao Nvora i uspeo je da poentira. Džekiri je bio precizan sa poludistance. Braun je ostao sam u korneru i pogodio je trojku.

15' - Crno-beli prvi put imaju dvocifreno vođstvo. Domaćin je napravio seriju 11:0 i to je primoralo Sašu Obradovića da pozove minut odmora.

13' - Opet alej-up kombinacija Kalates - Fernando. Partizan je nakon tajm-aut odgovorio serijom 4:0. Vratio se Vašington posle skoro dva meseca na teren i odmah je pogodio pod faulom koji je napravio Karter. Realizovao je i bacanje.

12' - Zvezda je ukrala loptu i poentirala u kontri preko Monekea. Precizan van linije 6,75 bio je i Moneke. Zbog serije gostiju od 8:0 tajm-aut je zatražio Đoan Penjaroja.

11' - Fernando je dobrom centarskom tehnikom poentirao pored Izundua. Trojku je pogodio Tajson Karter.

Prva četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 24:18

10' - Još jednom trojku postiže Osetkovski. Izundu je strelac poslednjeg koša u prvoj četvrtini.

9' - Moneke u strelce upisao sa linije slobodnih bacanja. Nastavlja Partizan da pogađa trojke, precizan je bio Osetkovski. Odvojio se Karter od rivala i pogodio je šut sa poludistance.

8' - Odlična akcija Partizana, Kalates je proigrao Fernanda za lako zakucavanje. Trojku je pogodio i Kalates i prinuđen je da zatraži tajm-aut Saša Obradović.

7' - Prvi put vodi domaćin nakon poena Bonge iz kontre. Uspeva Miler Mekintajer poenima da reši smušen napad crveno-belih.

6' - Miler Mekintajer je siguran sa linije penala. Sjajno šutira Milton u poslednje vreme, a to je pokazao i sad. Odmah po ulasku u igru je pogodio van linije 6,75.

5' - Bonga pogađa šut sa poludistance. Nvora je bio polovičan sa linije penala. Na drugoj strani su domaći izgubili loptu, ali uzvratili su gosti istom merom.

4' - Bolje su gosti otvorili meč, posle tri i po minuta igre vode sa 2:7. Težak šut je na isteku napada pogodio Džons.

Partizan duel počinje u petorci: Karlik Džons, Mario Nakić, Sterling Braun, Isak Bonga, Tonje Džekiri. Zvezda utakmicu kreće u sastavu: Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Hasijel Rivero.

18.56 - Obradović šokirao izborom: Ovo je sastav Zvezde za večiti derbi!

Uoči meča:

Što se tiče duela večitih rivala ove sezone, klub iz Humske vodi sa 2:1. On je dobio oba okršaja u Evroligi, dok su crveno-beli slavili u prvom meču u regionalnom takmičenju.

Ova utakmica nema nikakav rezultatski značaj za tim Saše Obradovića, pošto je poznato da će sa treće pozicije u nastavak nademtanja. Partizan se bori za prvo mesto sa Dubaijem. Da bi tamo završio potrebno je da pobedi najvećeg protivnika, a onda da se nada kiksu ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u susretu sa Bosnom.

Zanimljivu uvertiru imala je ova utakmice. Zvezda je zahtevala da se utakmica odloži zbog toga što ekipa sa Malog Kalemegdana u utorak od 20.45 gostuje Barseloni u plej-inu Evrolige. Crno-beli, ali i čelnici ABA lige su odbili predlog crveno-belih.

Podsetimo, Partizan ima učinak 20-3, Crvena zvezda je na 18-5.

