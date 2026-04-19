"Ja ne mislim tako"... Nikola Jokić otvorio dušu nakon duela Denver - Minesota

DENVER Nagets je uspešno počeo pohod na titulu. U prvom meču četvrtfinala Zapada na domaćem terenu savladali su Minesota Timbervulvs rezultatom 116:105. Nakon meča Nikola Jokić izneo je svoje utiske.

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Iako su mnogi skloni poređenju Denvera i Minesote, koji su već ranije igrali u plej-ofu, srpski centar smatra da su se okolnosti drastično promenile.

- Ljudi govore da su to isti timovi. Ja ne mislim tako. Ljudi postaju iskusniji, a dolaze i igrači koji umeju da promene celu situaciju, stanje u rotaciji, pa i čitav momentum ekipe. Zato ne mislim da su obe ekipe iste. Ipak, znalo se da će utakmica da bude zanimljiva - rekao je Jokić.

O taktičkom pristupu meču rekao je...

- Nikad ne ulazim u utakmice misleći ‘sad ću ovo-sad ću ono’. Takav je bio momenat utakmice. Drago mi je što smo ublažili njihovu dobru igru u prvoj četvrtini. U trećoj smo napravili lepu prednost.

Iako su Nagetsi dominirali u određenim fazama, Nikola je svestan da su oscilacije normalne.

- Mi smo imali momentum u drugom poluvremenu, ali su imali i oni u četvrtoj četvrtini. Uvek je sve u serijama i u tome kako ćete da reagujete. Na vama je hoćete li uzeti loš šut ili da stvorite dobru priliku. Moramo da se koncentrišemo u potpunosti i nadam se da ćemo da uspemo.

Jokić je meč završio sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija.

