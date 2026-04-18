Delije se čupaju za kosu! Zvezda saznala užasnu informaciju pred okršaj s Barselonom!

Crveno-bele čeka paklen posao u Palau Blaugrani.

Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Odigran je uvodni deo evroligaške sezone i 38 utakmica ostalo je iza klubova učesnika.

Sada kreću eliminacione borbe, a Srbija je ostala samo sa jednim predstavnikom u plej-inu. I to će Crvena zvezda imati najteži posao od svih aktera, pošto u doigravanje ulazi sa poslednje desete pozcije.

Izabranici Saše Obradovića će u utorak 21. aprila gostovati Barseloni, a ta utakmica je na programu od 20.45 časova.

Pred poslednje kolo, crveno-beli su mogli da se sastanu protiv španskog giganta, Panatinaikosa ili Monaka. Međuti, po svoj prilici, dobila je najtežeg mogućeg rivala.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zna se i razlog takve zebnje na Malom Kalemegdanu. Naime, Zvezda je tokom sezone dva puta dobila Monako, sa Panatinaikosom ima 1-1, ali je oba puta poražena od Katalonaca.

Obradovićev tim je početkom decembra osetio snagu "Barse". "Blaugrana" je ohladila "pakao" Arene i slavila rezultatom 89:79.

Revanš je bio uzbudljiviji, jer je 27. marta Crvena zvezda poklekla u Španiji posle produžetka. Tako je Barselona potvrdila tradiciju u duelima sa crveno-belima. Od 2015. godine, Katalonci imaju daleko bolji skor i vode sa ubedljivih 16-3.

Kada su u pitanju utakmice u Blaugrani, španski sastav vodi 9-1. Zvezda je jedinu utakmicu u gostima dobila prošle godine rezultatom 78:74.

