Delije se čupaju za kosu! Zvezda saznala užasnu informaciju pred okršaj s Barselonom!
Crveno-bele čeka paklen posao u Palau Blaugrani.
Odigran je uvodni deo evroligaške sezone i 38 utakmica ostalo je iza klubova učesnika.
Sada kreću eliminacione borbe, a Srbija je ostala samo sa jednim predstavnikom u plej-inu. I to će Crvena zvezda imati najteži posao od svih aktera, pošto u doigravanje ulazi sa poslednje desete pozcije.
Izabranici Saše Obradovića će u utorak 21. aprila gostovati Barseloni, a ta utakmica je na programu od 20.45 časova.
Pred poslednje kolo, crveno-beli su mogli da se sastanu protiv španskog giganta, Panatinaikosa ili Monaka. Međuti, po svoj prilici, dobila je najtežeg mogućeg rivala.
Zna se i razlog takve zebnje na Malom Kalemegdanu. Naime, Zvezda je tokom sezone dva puta dobila Monako, sa Panatinaikosom ima 1-1, ali je oba puta poražena od Katalonaca.
Obradovićev tim je početkom decembra osetio snagu "Barse". "Blaugrana" je ohladila "pakao" Arene i slavila rezultatom 89:79.
Revanš je bio uzbudljiviji, jer je 27. marta Crvena zvezda poklekla u Španiji posle produžetka. Tako je Barselona potvrdila tradiciju u duelima sa crveno-belima. Od 2015. godine, Katalonci imaju daleko bolji skor i vode sa ubedljivih 16-3.
Kada su u pitanju utakmice u Blaugrani, španski sastav vodi 9-1. Zvezda je jedinu utakmicu u gostima dobila prošle godine rezultatom 78:74.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
Izdaja veka! Fudbaler crveno-belih prelazi u redove omraženog rivala!
18. 04. 2026. u 12:30
Teniski skandal godine! Šampionki Vimbldona preti četvorogodišnja suspenzija
18. 04. 2026. u 09:28
Novak Đoković u novoj ulozi! Teniser dobio priliku kakva se retko dobija
18. 04. 2026. u 11:02
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
