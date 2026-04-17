Samo u jednoj rečenici: Moneke raspalio maštu delija!

Nigerijac ne odustaje od borbe za završni turnir.

Podbacila je Crvena zvezda u Madridu i na kraju doživela ubedljiv poraz od najtrofejnijeg kluba Evrolige.

Među svetlim tačkama našao se Čima Moneke, koji je izneo svoje viđenje meča u razgovoru s medijima:

- Počeli smo dobro. Onda, igrali smo dobro, ali smo postali "nespretni". Imali smo dvocifreni zaostatak u prvom poluvremenu, probali smo opet, ali... Nismo igrali dobru odbrani, da primite 56 poena u prvom poluvremenu nije dopustivo - rekao je Moneke.

Prokomentarisao je dolazak Novaka Đokovića na utakmicu u Madridu:

- Čast je imati ga u areni, nije to pritisak. Mi smo u komunikaciji, znao sam da će biti ovde. Nema pritiska, ali mi je drago što je bio tu.

Ne brine Nigerijca ko će biti rival Zvezde u plej-inu.

- To nije važno, hajde da vidimo šta će se desiti sutra. To je samo o nama, ako ne igramo kako treba možemo od svakog da izgubimo. Ako igramo na pravi način, možemo da dobijemo svakog.

Novinari su pitali Monekea i o fajnal-foru:

- Da li je sezona gotova? - upitao je Moneke.

Pošto je dobio negativan odričan odgovor od novinara, uzvratio je:

- Zašto ne bih verovao u to - zaključio je Čima Moneke.

