"OVO JE TEK POČETAK" Ukrajina izvela brutalne udare, Krim u plamenu - gađani Lugansk i Donjeck, gori kod Voronježa (VIDEO)

UKRAJINSKE snage su izvele napade na Krim, Lugansk, Donjeck, a partizani Ateša su napravili sabotažu na pruzi kod Voronježa.

Foto: Printskrin Iks/@FreudGreyskull

Skladište nafte pogođeno je u vazdušnom napadu na grad Jedi Kuju na Krimu, koji je pod ruskom kontrolom, rano ujutru 7. juna, preneli su kanali na društvenim mrežama.

Prema proukrajinskom Telegram kanalu "Crimean Wind", tokom napada izbio je požar u naftnom skladištu Semikolođansk.

Fire at the Semikolodezian oil depot in Lenino, eastern Crimea, which was visited by #Ukraine drones. pic.twitter.com/uMHJuhlxW3 — Greyskull (@FreudGreyskull) June 7, 2026

Gađana energetska i železnička infrastruktura u Lugansku i Donjecku

Iste noći ukrajinski dronovi pogodili su energetsku i železničku infrastrukturu u oblastima Lugansk i Donjeck, izvestio je nezavisni Telegram kanal Exilenova Plus.

Ovi napadi dolaze u trenutku kada Ukrajina proširuje svoju kampanju udara srednjeg dometa, usmerenu na vojne ciljeve u operativnoj dubini od približno 20 do 300 kilometara od linije fronta.

Operateri dronova iz 3. puka Snaga za specijalne operacije Ukrajine preuzeli su vazdušnu kontrolu nad delom ruske kopnene rute za snabdevanje Krima, saopštila je ukrajinska vojska 6. juna.

🇺🇦 Các cuộc tấn công bằng drone tầm trung của Ukraine nhằm vào các vị trí hậu phương Nga ngày càng ác liệt.



⚡️ Trên địa bàn Donetsk, các máy bay không người lái đã đánh trúng Nhà máy điện nhiệt Zuyivska ở Zuhres. Tại hiện trường, một đám cháy đang bùng phát… pic.twitter.com/PDxhI476bP — c0mmand0 (@c0mmand0_2022) June 7, 2026

Zelenski: "Ukrajina sada može da gađa celu logistiku neprijatelja na okupiranim teritorijama"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je 5. juna da je "Ukrajina sada sposobna da gađa celokupnu vojnu logistiku Moskve na okupiranim teritorijama."

- Naši ratnici sada imaju sposobnost da dosegnu rusku vojnu logistiku praktično na čitavoj dubini privremeno okupirane teritorije. Za okupatora gotovo da više nema bezbednih puteva na jugu i istoku naše države - rekao je on.

Udarni dronovi su kasno 6. juna gađali železničku infrastrukturu u blizini sela Rodakovo u Luganskoj oblasti, pri čemu je električna trafostanica zahvaćena požarom.

U blizini grada Čistjakovo u Donjeckoj oblasti izbio je požar na još jednom objektu železničke infrastrukture, javio je Exilenova Plus u ranim satima 7. juna. Kako se navodi, udarni dronovi su rano 7. juna pogodili i termoelektranu u gradu Zugres u Donjeckoj oblasti.

Napad na bazu Rubikon u Donjecku

Rusija koristi železničku mrežu i ključne autoputeve za snabdevanje svojih vojnih operacija. Ukrajina poslednjih meseci intenzivira napade na rusku vojnu logistiku, dok Moskva nastavlja ofanzivne operacije i izvodi smrtonosne napade na ukrajinske gradove.

Ukrajinske bespilotne letelice izvele su 4. juna seriju uspešnih napada na aerodrom u Donjecku, koji je pod ruskom kontrolom, čime su osujetile pokušaj Moskve da taj objekat pretvori u vojnu bazu, saopštile su ukrajinske Snage bespilotnih sistema.

Ruske snage pretvorile su aerodrom u Donjecku u stratešku bazu za lansiranje jeftinih, ali smrtonosnih dronova tipa Šahed, koje koristi elitna ruska jedinica za upravljanje dronovima Rubikon, stacionirana na tom aerodromu. Rusija stotinama takvih dronova izvodi noćne napade na ukrajinske gradove.

- Ovo je tek početak. Nastaviće se - poručila je ukrajinska vojska.

Sabotaža Ateša u Voronježu

Proukrajinski partizani izveli su sabotažu na železničkoj infrastrukturi u ruskom gradu Voronježurano ujutro 7. juna, saopštila je grupa Ateš.

- Agenti našeg pokreta izveli su diverzantsku operaciju na železničkoj stanici u Voronježu. Kao rezultat operacije uništen je teški železnički kran za izvlačenje i sanaciju pruge serije EDK-300/5 - izuzetno redak komad opreme koji se više ne proizvodi - navela je grupa u objavi na Telegramu.

Atesh partisans destroyed a rare RZD recovery vehicle in Voronezh



Atesh agents of carried out a sabotage operation at a railway station in Voronezh destroying a heavy recovery railway crane (EDK-300/5) - an extremely rare piece of equipment that has been discontinued from… pic.twitter.com/QuDiPYpIQ9 — Greyskull (@FreudGreyskull) June 7, 2026

Prema tvrdnjama Ateša, ova operacija je dodatno zakomplikovala obnovu oštećene infrastrukture, budući da ruska železnička kompanija raspolaže sa svega nekoliko identičnih kranova.

- Zamena uništenog krana zahtevaće značajno vreme i resurse. Dok vojska ruskog predsednika Vladimira Putina traži zamenu, železnički čvor i logistika u regionu funkcionišu sa ograničenim kapacitetima za sanaciju - saopštila je grupa.

Voronjež se nalazi oko 170 kilometara severoistočno od granice između Rusije i Ukrajine.

⚡️Ukraine Resistance Obtains Secret Data on Russia’s Reconnaissance Drones



The Ukrainian resistance movement ATESH says it has obtained a large cache of classified documents from inside Russia’s ENIX defense enterprise, one of the country’s most important manufacturers of… pic.twitter.com/w7W6QvT7ET — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) June 6, 2026

Grupa Ateš je 25. maja takođe tvrdila da su njeni pripadnici "oslepeli" rusku protivvazdušnu odbranu uoči velikog ukrajinskog napada dronovima 23. maja na naftni terminal Grušovaja u ruskom gradu Novorosijsku.

- Agenti našeg pokreta izveli su niz diverzija na komunikacionim i energetskim objektima u području Novorosijska uoči udara Oružanih snaga Ukrajine na naftni terminal Grušovaja - navodi se u tadašnjoj objavi na Telegramu.

Partizanska grupa Ateš redovno objavljuje informacije o diverzantskim operacijama protiv ruske infrastrukture, uključujući objekte vojne logistike.

(Kyiv Independent)

BONUS VIDEO: