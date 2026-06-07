OPERATORI dronova za napad FPV grupe snaga „Sever“ uništili su redak švedski tenk STRV-103 u Harkovskoj oblasti, rekao je oficir za kontrolu vatre sa pozivnim znakom „Meteor“ za RIA Novosti.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Tokom izvršavanja specijalnih zadataka, operateri dronova za napad FPV 11. armijskog korpusa grupe snaga „Sever“ uništili su redak švedski tenk STRV-103.

- Neprijateljsko vozilo je uništeno u kaponiru u Harkovskoj oblasti - rekao je oficir.

Prema njegovim rečima, tokom identifikacije neprijateljskih vozila u pozadinskim oblastima Harkovskog sektora, otkrivena je privremena tačka raspoređivanja ukrajinskih tenkovskih posada.

Koordinate cilja su poslate komandi putem standardnih komunikacionih kanala, nakon čega su posade FPV jurišnih dronova sa optičkim vođenjem počele sa radom. Naglasio je da su borbeni inženjeri opremili dron kumulativnom bojevom glavom kako bi se garantovalo probijanje oklopa bez mogućnosti naknadnog izvlačenja.

Meteor je objasnio da je STRV-103 razvijen 1960-ih i povučen iz švedske službe 1990-ih. Vozilu nedostaje kupola, a top od 105 mm se cilja pomoću hidrauličnog sistema trupa.