PROBLEMI SA ŽENAMA U PORODICI Astro savet za ponedeljak, 15. jun: Ova 4 znaka su na udaru izazovnih aspekata Meseca, simbola privatnog života

DESETAK sati posle pojave mladog Meseca, 15. juna, u 12.15, Mesec ulazi u Raka, a kasno uveče, u 22.52, Venera u Lavu pravi sekstil sa Uranom u Blizancima.

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Mesec u Raku, znaku privatnog života, u napetom aspektu s Neptunom u Ovnu, upozorava na porodične probleme, naročito sa ženama. Na udaru su rođeni na početnim stepenima Raka, Jarca, Ovna i Vage.

Venera, planeta novca obrazuje sekstil sa Uranom u Blizancima donoseći novac, uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, priliku za realizaciju originalnih ideja, a nekima i iznenadnu ljubav, kao grom iz vedra neba.

Znak ili faza Meseca u trenutku našeg rođenja dosta govori o našem emotivnom, psihičkom i duševnom stanju, ponašanju u ljubavi, osetljivim životnim periodima i zdravstvenom stanju. Zato je dobro obratiti pažnju na Mesečeve mene kada je reč o novom poslu, projektu, kupovini, prodaji ili izdavanju nekretnine, izgradnji kuće, zakazivanju veridbe ili venčanja, ali i hirurške intervencije (ukoliko je to moguće).