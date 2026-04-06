HAOS ZBOG BOGDANA! Navijači protivničkog tima tražili Srbina (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su u gostima Sakramento rezultatom 138:109.
U pobedničkom timu istakli su se Kavaj Lenard sa 26 poena i Džon Kolins, koji je postigao 25.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je nešto manje od tri minuta na terenu u timu iz Los Anđelesa, ali nije uspeo da se upiše u strelce. Zanimljivo je da su navijači Sakramenta tražili od trenera Klipersa da u igru ubaci srpskog reprezentativca.
- Želimo Bogija - skandirali su navijači domaćeg tima, a kada je kročio na teren pozdravljen je ovacijama.
Podsetimo, Bogdanović je NBA karijeru počeo upravo u Sakramentu za koji je igrao od 2017. do 2020. godine.
