Košarka

HAOS ZBOG BOGDANA! Navijači protivničkog tima tražili Srbina (VIDEO)

Марко Паунић
Marko Paunić

06. 04. 2026. u 09:34

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su u gostima Sakramento rezultatom 138:109.

ХАОС ЗБОГ БОГДАНА! Навијачи противничког тима тражили Србина (ВИДЕО)

Foto AP

U pobedničkom timu istakli su se Kavaj Lenard sa 26 poena i Džon Kolins, koji je postigao 25.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je nešto manje od tri minuta na terenu u timu iz Los Anđelesa, ali nije uspeo da se upiše u strelce. Zanimljivo je da su navijači Sakramenta tražili od trenera Klipersa da u igru ubaci srpskog reprezentativca.

- Želimo Bogija - skandirali su navijači domaćeg tima, a kada je kročio na teren pozdravljen je ovacijama.

Podsetimo, Bogdanović je NBA karijeru počeo upravo u Sakramentu za koji je igrao od 2017. do 2020. godine.

