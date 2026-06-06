Košarka

GORI NJUJORK! Niksi napravili novi brejk protiv San Antonija, Vembanjama tragičar!

Filip Milošević

06. 06. 2026. u 08:12

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Košarkaši Njujork niksa upisali su 13. pobedu za redom u plej-ofu i sada su na samo dva korak od titule. Niksi su slavili protiv Sparsa rezultatom 105:104.

ГОРИ ЊУЈОРК! Никси направили нови брејк против Сан Антонија, Вембањама трагичар!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Nakon prve utakmice i brejka, Niksu su uspeli i drugi put da slave u Teksasu. 

Nakon što su Spursi napravili neverovatan preokret i izbrisali 14 poena zaostatka u poslednjoj četvrtini, na semaforu je pisalo 104:104. Džejlen Branson, ovoga puta ne tako nepogrešivi heroj Njujorka, podigao se na šut sa poludistance 15 sekundi pre kraja. Promašio je. Ipak uspeo je nakon toga da ukrade loptu a Vembanjama ga je faulirao za dva bacanja. Jedno daje, i ostavlja Sparsima šansu za pobedu.

Vembanjama ima otvoren šut za pobedu nakon sjajnog pasa Foksa, ali je "džin" iz Francuske promašio i krenulo je veliko slavlje igrača i stručnog štaba Niksa.

Serija se sada seli u Medison skver garden, i ukoliko Njujork "sačuva" domaći teren, tj upiše dve pobede za redom, osvojiće dugo čekanu titulu.

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