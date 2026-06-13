KIKS ŠVAJCARSKE NA MUNDIJALU: Katar u dubokoj nadoknadi šokirao "sajdžije" (FOTO/VIDEO)

KAKAV šok za Švajcarsku. Delovalo je da će pobedom započeti Svetsko prvenstvo, ali Katar je u dubokoj nadoknadi uspeo da postigne gol i dođe do boda - 1:1.

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Očekivalo se da "sajdžije" bez većih problema upišu trijumf na startu Mundijala 2026, ali umesto toga napravili su ogroman kiks.

Veliki broj odličnih prilika propustila je evropska selekcija, posebno u prvom poluvremenu. Najviše ih je imao Dan Endoj, ali nije uspeo da se upiše u strelce.

Jedini gol za tim Murata Jakina postigao je Bril Embolo u 17. minutu sa bele tačke. Penal je sviran nakon što je golman Katara Mahmud Abunada oborio Mišela Ebišera.

Zanimljivo da je ovo bio prvi gol sa bele tačke za Švajcarsku ikada na Svetskim prvenstvima.

Vredi istaći i da su u prvom poluvremenu dve odlične prilike imali igrači azijske selekcije, tačnije jedan igrač - Edmilson Žunior, no u oba navarata kao pobednik je izašao čuvar mreže "sajdžija" Gregor Kobel.

Evropska reprezentacija je bila manje opasna u drugom delu susreta i kažnjeni su zbog propuštenih šansi. Kapiten Bualem Huki je krenuo u napad i glavom je zakucao loptu u mrežu protivnika u četvrtom minutu nadoknade.

Katar je inače jedna od pet reprezenzacija koja je na svoja četiri nastupa na Mundijalu primala gol u prvom poluvremenu.

Podsetimo, posle prvog kola sve selekcije u grupi B imaju po jedan bod i identičnu gol razliku - 1:1.

Švajcarska će drugu utakmicu na šampionatu sveta igrati 18. juna protiv Bosne i Hercegovine, dok će Katar dan kasnije odmeriti snage sa domaćinom Kanadom.

Drugo poluvreme: Katar - Švajcarska 1:1

90+7' - Kraj utakmice!

90+4' - GOOOOOOL! Šok za Švajcarsku. Katar je došao do izjednačenja. Kapiten Boalem Huki je krenuo u napad, ispratio sjajan centrašut i glavom zakucao loptu u mrežu rivala.

90' - Drugo poluvreme je produženo takođe za šest minuta.

90' - Pravo niotkuda dobra šansa za Katar. Šutirao je jedan igrač iz okreta, no sigurno je intervenisao Kobel.

75' - Kakve dve prilike za "sajdžije". Vargas i Embolo su propustili kolosalne šanse. Ovo bi moglo da košta Švajcarce koji su morali da imaju mnogo veću prednosti.

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

67' - Ostavio je Vargas loptu Džaki, fudbaler Sanderlenda je tukao iz prve, ali to je bilo lošije nego prvi put.

64' - Opao je tempo, splasnuo je pritisak izabranika Murata Jakina. Deluje da su se zadovoljili minimalnom prednošću i za sad čuvaju rezultat.

49' - Kakva bomba Džake. Tukao je iz daljine, ali lopta je otišla malo preko prečke. Pokazao je kapiten Švajcarske da ima odličan udarac.

46' - Počelo je drugo poluvreme.

Prvo poluvreme: Katar - Švajcarska 0:1

45+6' - Neverovatno kako bar još jedan pogodak nije postigla evropska reprezentacija. Ovoga puta je loptu posle udarca Ebišera jedan igrač Katara izbio sa gol linije. To je ujedno bilo sve što se tiče prvog poluvremena.

45+3' - Značajan broj prilika je propustila Švajcarka. Ovoga puta Vargas nije bio precizan, tačnije Abunada mu je zaustavio udarac iz neposredne blizine.

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

45' - Prvo poluvreme je produženo za šest minuta.

43' - Umalo šok za "sajdžije". Edmilson Žunior se još jednom našao u odličnoj prilici, ali opet je Kobel izšao kao pobednik iz njihovog duela.

35' - Nastavljaju izabranici Murata Jakina sa napadi. Usledio je novi pokušaj i opet je loše šutirao Endoj.

30' - Katar je probao posle prvog kornera. Laje je šutirao glavom, ipak to nije uradio kako je želeo i lopta je otišla visoko preko gola.

17' - GOL! Bril Embolo je namestio loptu na belu tačku, poslao je golmana u jednu, loptu u drugu stranu za vođstvo evropske selekcije.

14' - Penal za Švajcarsku. Golman Katara je oborio Frojlera. Ipak, situacija će se proveriti u VAR sobi zbog mogućeg ofsajda. Jedanaesterac je potvrđen.

11' - Napada Švajcarska, ali mreže i dalje miruju. Endoj je dobio povratnu loptu, probao je iz prve, no tukao je visoko preko gola.

6' - Ređaju se prilike. Sada se u dobroj našao Endoj. Dobio je loptu u prostor, šutirao malo iskosa sa desne strane, odlično se bacio Abunada i zaustavio pokušaj krilnog napadača "sajdžija".

FOTO: Tanjug/AP/Eakin Howard

2' - Neverovatna šansa za azijsku selekciju. Veliku grešku napravio je Akanđi, do lopte je došao Edmilson Žunior, no njegov udarac iz odlične pozicije je uspeo da zaustavi Kobel.

1' - Počela je utakmica, sa centra je krenula selekcija Švajcarske. Odmah opasnost. Pokušao je Embolo sa nekih 17 metara, ali dobro je bio postavljen jedan igrač Katara i izblokirao je udarac igrača Rena.

20.57 - Sve je spremno za drugu utakmicu u grupi B.

Ready for the first match of the day? 🤩



Find where to watch the #FIFAWorldCup! 👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026

Sastavi:

Katar (4-3-3): Abunada - Al Oi, Pedro Migel, Kuhi, Al Amin - Gaber, Madibo, Laje - Edmilson Žunior, Abdurisag, Afif.

Švajcarska (3-4-2-1): Kobel - Zakarija, Akanđi, Elvedi - Ebišer, Frojler, Džaka, Rodrigez - Endoj, Vargas - Embolo.

Ready for matchday three. 3️⃣#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026

Uoči meča:

Ove dve selekcije su se do sad jednom sastali. Bilo je to 2018. godine u prijateljskoj utakmici i trijumfovao je Katar sa 1:0.

Po mnogima su "sajdžije" favoriti za prvo mesto u ovoj grupi. To moraju da potvrde na terenu. Oni, kao i azijska reprezentacija imaju priliku da se osame na prvoj poziciji, pošto su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali nerešeno - 1:1.

Izabranici Murata Jakina nisu blistali u pripremnom periodu pred najveću sportsku smotru. Ostvarili su samo jedan trijumf i to protiv Jordana (4:1), ali samo su jednom i poraženi od Nemačke (3:4).

Katar je odigrao samo dva prijateljska susreta. Izgubio je od Irske (0:1) i remizirao je sa Salvadorom (0:0).

Švajcarska će drugu utakmicu na šampionatu sveta igrati protiv Bosne i Hercegovine, dok će Katar odmeriti snage sa domaćinom Kanadom.

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