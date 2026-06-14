Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

14. 06. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

Photo: Marcel van Plateringen / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

19.00 Nemačka - Kurasao UG 5+ (2.00)

22.00 Holandija - Japan 1X&2+ (1.60)
1.00 Obala Slonovače - Ekvador X2 (1.32)

Ukupna kvota: 4.22

Nemačka neće prezati protiv Kurasaa, očekujemo izuzetno ofanzivne "pancere" i veliki broj pogodaka.

Holandija je tehnički daleko bolja od Japanaca, obe ekipe su dosta energične, vole da igraju "otvoreno" i zbog toga dajemo ovaj predlog.

Ekvador bi mogao biti jedno od najvećih iznenađenja Svetskog prvenstva, izuzetno je neugodan protivnik, pokazao je to tokom kvalifikacija i očekujemo da na pozitivan način započne svoju avanturu u Severnoj Americi.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MAROKO ŠOKIRAO BRAZIL! Bledo izdanje petostrukog šampiona sveta u prvom meču na Svetskom prvenstvu (VIDEO)

MAROKO ŠOKIRAO BRAZIL! Bledo izdanje petostrukog šampiona sveta u prvom meču na Svetskom prvenstvu (VIDEO)