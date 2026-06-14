NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
19.00 Nemačka - Kurasao UG 5+ (2.00)
1.00 Obala Slonovače - Ekvador X2 (1.32)
Ukupna kvota: 4.22
Nemačka neće prezati protiv Kurasaa, očekujemo izuzetno ofanzivne "pancere" i veliki broj pogodaka.
Holandija je tehnički daleko bolja od Japanaca, obe ekipe su dosta energične, vole da igraju "otvoreno" i zbog toga dajemo ovaj predlog.
Ekvador bi mogao biti jedno od najvećih iznenađenja Svetskog prvenstva, izuzetno je neugodan protivnik, pokazao je to tokom kvalifikacija i očekujemo da na pozitivan način započne svoju avanturu u Severnoj Americi.
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