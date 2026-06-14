NIKOLA BAŠ NEMA SREĆE! Topić ponovo operisan
Mladi srpski plejmejker Nikola Topić doživeo je novi veliki peh.
Zbog problema sa leđima košarkaš Oklahome morao je na novu operaciju.
Prema navodima američkih medija,srpski košarkaš imao je poteškoće sa lumbalnim delom leđa, pa je lekarski tim doneo odluku da se odradi hirurška intervencija, kako bi se problem uklonio.
Topić je u NBA stigao kao jedan od najtalentovanijih plejmejkera sa ovih prostora, ali ga od samog početka prati neverovatan niz nesrećnih okolnosti. Najpre je doživeo ozbiljnu povredu kolena koja ga je dugo udaljila sa parketa, potom se suočio i sa teškim zdravstvenim problemom koji je zahtevao dug oporavak i lečenje, a sada su ga ponovo zaustavili problemi sa leđima.
Iako se vraćao i pokazivao kvalitet u dresu Oklahome, svaki put kada se činilo da ide uzlaznom linijom, usledio bi novi peh koji bi ga vratio unazad.
Američki mediji ističu da je Topić već prošao izuzetno težak period za jednog mladog igrača, uz stalne prekide ritma i kontinuiteta koji su mu usporili razvoj u NBA ligi.
Za sada nema preciznih informacija o dužini oporavka, a u klubu se navodno ide opreznim putem, bez ikakvog rizika i uz postepeni povratak na teren. Srbin će najverovatnije propustiti Letnju ligu, a očekuje se da će biti spreman za početak trening kampa Tandera.
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