SRBIN JE ZAPREPASTIO CEO SVET! Nikola, zar si morao baš te?

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Dalasa sa 142:135 u NBA ligi, uz još jednu dobru partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je stigao do novog tripl-dabla pošto je upisao 23 poena, 21 skok i 19 asistencija. Srpski centar je na ovoj utakmici, takođe, prešao i brojku od 6.000 asistencija u karijeri.

Veliku podršku imao je u Džamal Marej, koji je odigrao spektakularan meč i ubacio čak 53 poena, potvrdivši sjajnu formu tandema koji predvodi Denver ka plej-ofu.

Ipak, osim dominacije na parketu, Jokić je privukao pažnju i nakon utakmice. Srpski centar je na konferenciju za medije stigao u opuštenom izdanju - u šorcu i majici, ali i sa neobičnom obućom.

Na nogama je nosio "kroksice" sa motivima iz popularnih Minionsa, što je izazvalo osmeh prisutnih i brojne komentare na društvenim mrežama.

Nikola Jokic at the podium in Minions Crocs after putting up 23-21-19 😂 pic.twitter.com/IFlGduFvbP — RG 📷 (@RyanGreeneDNVR) March 26, 2026