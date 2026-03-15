BESNI JOKIĆ "OTEO" TABLU TRENERU! Srbinu prekipelo, počeo da viče na saigrače, o ovom snimku bruji Amerika (VIDEO)

NIKOLA Jokić odigrao je sjajnu utakmicu u porazu od Los Anđeles Lejkersa, a košarkaš Denvera u jednom momentu preuzeo je ulogu trenera.

Košarkašima Nagetsa presudio je Luka Dončić (127:125). u neizvesnoj završnici, kada je iz teške situacije pogodio za delirijum u dvorani.

Srpski as Nikola Jokić je radio sve, poentirao, razigravao saigrače, upisao 27. tripl-dabl u sezoni, čak u jednom momentu tokom tajm-auta zamenio trenera Dejvida Adelmana.

Usnimljen je Jokić kako objašnjava saigračima kako da se postave, a oni su pažljivo slušali.

Bilo je evidentno da je Nikola ljut, a dok je vikao svi su ćutali.

Još jednom je preuzeo odgovornost, pokazao da je pravi lider ekipe, ali to sad nije urodilo plodom.

Srbin je utakmicu završio sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija i čak šest ukradenih lopti, a pored njega su raspoloženi bili Eron Gordon sa 27 poena i Tim Hardavej Džunior sa 20 poena, u potpunosti je podbacio Džamal Marej koji je je imao samo pet poena.

