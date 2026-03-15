BESNI JOKIĆ "OTEO" TABLU TRENERU! Srbinu prekipelo, počeo da viče na saigrače, o ovom snimku bruji Amerika (VIDEO)
NIKOLA Jokić odigrao je sjajnu utakmicu u porazu od Los Anđeles Lejkersa, a košarkaš Denvera u jednom momentu preuzeo je ulogu trenera.
Košarkašima Nagetsa presudio je Luka Dončić (127:125). u neizvesnoj završnici, kada je iz teške situacije pogodio za delirijum u dvorani.
Srpski as Nikola Jokić je radio sve, poentirao, razigravao saigrače, upisao 27. tripl-dabl u sezoni, čak u jednom momentu tokom tajm-auta zamenio trenera Dejvida Adelmana.
Usnimljen je Jokić kako objašnjava saigračima kako da se postave, a oni su pažljivo slušali.
Bilo je evidentno da je Nikola ljut, a dok je vikao svi su ćutali.
Još jednom je preuzeo odgovornost, pokazao da je pravi lider ekipe, ali to sad nije urodilo plodom.
Srbin je utakmicu završio sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija i čak šest ukradenih lopti, a pored njega su raspoloženi bili Eron Gordon sa 27 poena i Tim Hardavej Džunior sa 20 poena, u potpunosti je podbacio Džamal Marej koji je je imao samo pet poena.
Preporučujemo
JOKIĆ NAS NA OVO NIJE NAVIKAO! Ovim potezom iznenadio je sve (VIDEO)
15. 03. 2026. u 08:11
KAKVA DRAMA I MAGIJA LUKE DONČIĆA! Nikola Jokić nije mogao da veruje šta ga je snašlo (VIDEO)
15. 03. 2026. u 07:05 >> 07:15
BORBA ZA SKUDETO SE ZAHUKTAVA: Inter ne sme sebi dozvoliti novi "kiks", ali Boginja provincije se neće predati bez velike borbe
POSLE teških poraza u poslednjim mečevima, Inter i Atalanta pokušaće da se vrate na pobednički kolosek u velikom lombardiskom derbiju Serije A koji će od 15 časova biti odigran danas na "Đuzepe Meaci".
14. 03. 2026. u 07:20
UKRAJINAC U SRBIJI OKRENUO LEĐA RUSKOJ ZASTAVI: Nije mogao ni da sanja šta će potom da se desi (VIDEO)
U najnovije vesti vezane za Rusiju i Ukrajinu - "uplela" se i Srbija.
14. 03. 2026. u 21:45
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
Komentari (0)