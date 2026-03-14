ZVEZDIN KARTER KAO TERMINATOR: Misteriozna sprava šokirala navijače – Tehnologija koja menja srpsku košarku iz korena

Tajson Karter se vratio na teren nakon duže pauze. Zvezda je trijumfovala protiv Fenerbahčea 79:73, a Amerikanac je bio upečatljiv po jednom...

On je tokom meča nosio uređaj za merenje fizičkog učinka (GPS performans tracker). Iako se ovo po prvi put koristi u srpskoj košarci učestalo je u srpskim fudbalskim klubovima.

Ovaj sistem meri brzinu, pređenu distancu, silu pri ubrzanju i kočenju, kao i rotaciju tela.

Glavna svrha ovakvog uređaja je pre vencija povreda, zbog toga što medicinskom osoblju i stručnom štabu daje uvid u realno fizičko stanje igrača u svakom trenutku, te signalizira kada dođe do preoptrećenja.

Trener Saša Obradović prokomentarisao je Karterov povratak nakon duže pauze:

- Fale mu noge, vidi se to. Ušao je u trening, njemu je svaka utakmica važna. Bitno nam je da igramo dobro, ali se vidi da će biti u budućnosti dobro pojačanje.

Zvezda sa učinkom 18-13 drži šesto mesto koje direktno vodi u plej-of.

