ZVEZDIN KARTER KAO TERMINATOR: Misteriozna sprava šokirala navijače – Tehnologija koja menja srpsku košarku iz korena

Aleksandar Ilić

14. 03. 2026. u 08:37

Tajson Karter se vratio na teren nakon duže pauze. Zvezda je trijumfovala protiv Fenerbahčea 79:73, a Amerikanac je bio upečatljiv po jednom...

On je tokom meča nosio uređaj za merenje fizičkog učinka (GPS performans tracker). Iako se ovo po prvi put koristi u srpskoj košarci učestalo je u srpskim fudbalskim klubovima. 

Ovaj sistem meri brzinu, pređenu distancu, silu pri ubrzanju i kočenju, kao i rotaciju tela. 

Glavna svrha ovakvog uređaja je pre vencija povreda, zbog toga što medicinskom osoblju i stručnom štabu daje uvid u realno fizičko stanje igrača u svakom trenutku, te signalizira kada dođe do preoptrećenja. 

Trener Saša Obradović prokomentarisao je Karterov povratak nakon duže pauze:

- Fale mu noge, vidi se to. Ušao je u trening, njemu je svaka utakmica važna. Bitno nam je da igramo dobro, ali se vidi da će biti u budućnosti dobro pojačanje.

Zvezda sa učinkom 18-13 drži šesto mesto koje direktno vodi u plej-of.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- Bela smrt i 800 likvidacija za 100 dana
DAVID PROTIV GOLIJATA NA DEBELOM MINUSU: Finci na skijama zaustavili Staljinovu ratnu mašineriju- "Bela smrt" i 800 likvidacija za 100 dana

ZIMSKI RAT je bio sukob između Sovjetskog Saveza (SSSR) i Finske koji se odigrao krajem 1939. i početkom 1940. godine, tokom Drugog svetskog rata, ali pre nego što je sukob dostigao globalne razmere. Rat je značajan po neverovatnoj otpornosti Finske u suočavanju sa mnogo većom i naizgled moćnijom sovjetskom vojskom, kao i po ekstremnim zimskim uslovima koji su odigrali ključnu ulogu u borbama.

14. 03. 2026. u 08:09

HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)

HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)