ZVEZDIN KARTER KAO TERMINATOR: Misteriozna sprava šokirala navijače – Tehnologija koja menja srpsku košarku iz korena
Tajson Karter se vratio na teren nakon duže pauze. Zvezda je trijumfovala protiv Fenerbahčea 79:73, a Amerikanac je bio upečatljiv po jednom...
On je tokom meča nosio uređaj za merenje fizičkog učinka (GPS performans tracker). Iako se ovo po prvi put koristi u srpskoj košarci učestalo je u srpskim fudbalskim klubovima.
Ovaj sistem meri brzinu, pređenu distancu, silu pri ubrzanju i kočenju, kao i rotaciju tela.
Glavna svrha ovakvog uređaja je pre vencija povreda, zbog toga što medicinskom osoblju i stručnom štabu daje uvid u realno fizičko stanje igrača u svakom trenutku, te signalizira kada dođe do preoptrećenja.
Trener Saša Obradović prokomentarisao je Karterov povratak nakon duže pauze:
- Fale mu noge, vidi se to. Ušao je u trening, njemu je svaka utakmica važna. Bitno nam je da igramo dobro, ali se vidi da će biti u budućnosti dobro pojačanje.
Zvezda sa učinkom 18-13 drži šesto mesto koje direktno vodi u plej-of.
