RASULO U MONAKU! Majk DŽejms usred utakmice krenuo da tuče saigrača (VIDEO)

Da u Monaku nije dobra atmosfera jasno je svima. Novca nema, igrači već traže izlaz iz kluba, a porazi se samo nižu.

FOTO: Profimedia

Poslednji je od Fenerbahčea u Istanbulu u reprizi finala od prošle sezone.

U toku utakmice čak je došlo i do tuče dvojice igrača tima iz Kneževine.

Naime, Majk Džejms i Eli Okobo su prvo imali verbalnu raspravu, a potom je Džejms jako odgurnuo Okoba koji bi pao da nije naleteo na saigrače.

Jedna jako ružna i neprijatna scena za ekipu koja je pre početka lige važila kao jedan od favorita za osvajanje Evrolige.

Maç sonu Mike James ile Okobo birbirine girdi ahauahauaau yiyin ulan birbirinizi pic.twitter.com/Fto2dCMLIS — Blackhand (@blackhand2019) March 5, 2026