RASULO U MONAKU! Majk DŽejms usred utakmice krenuo da tuče saigrača (VIDEO)
Da u Monaku nije dobra atmosfera jasno je svima. Novca nema, igrači već traže izlaz iz kluba, a porazi se samo nižu.
Poslednji je od Fenerbahčea u Istanbulu u reprizi finala od prošle sezone.
U toku utakmice čak je došlo i do tuče dvojice igrača tima iz Kneževine.
Naime, Majk Džejms i Eli Okobo su prvo imali verbalnu raspravu, a potom je Džejms jako odgurnuo Okoba koji bi pao da nije naleteo na saigrače.
Jedna jako ružna i neprijatna scena za ekipu koja je pre početka lige važila kao jedan od favorita za osvajanje Evrolige.
