Košarka

RASULO U MONAKU! Majk DŽejms usred utakmice krenuo da tuče saigrača (VIDEO)

Новости онлине

06. 03. 2026. u 07:06

Da u Monaku nije dobra atmosfera jasno je svima. Novca nema, igrači već traže izlaz iz kluba, a porazi se samo nižu.

РАСУЛО У МОНАКУ! Мајк Џејмс усред утакмице кренуо да туче саиграча (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Poslednji je od Fenerbahčea u Istanbulu u reprizi finala od prošle sezone.

U toku utakmice čak je došlo i do tuče dvojice igrača tima iz Kneževine.

Naime, Majk Džejms i Eli Okobo su prvo imali verbalnu raspravu, a potom je Džejms jako odgurnuo Okoba koji bi pao da nije naleteo na saigrače.

Jedna jako ružna i neprijatna scena za ekipu koja je pre početka lige važila kao jedan od favorita za osvajanje Evrolige.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNJENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi
Fudbal

0 10

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.

05. 03. 2026. u 12:19

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNJENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi
Fudbal

0 10

IRAN NAPADNUT, A RUSIJA KAŽNjENA! Sergej Lavrov o onome što šta rade Amerika i Izrael, a kako u svemu prolaze Rusi

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. U najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" upleteni su i Iran, ali i Sjedinjene Američke Države i Izrael koji su Irance napali, pa izazvali odgovor u vidu raketa i dronova po okolnim zemljama u kojima su američke vojne baze.

05. 03. 2026. u 12:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UKRAJINA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Zapad uradio!

UKRAJINA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Zapad uradio!