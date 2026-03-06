ŠOK! Zbog rata na Bliskom istoku Željko Obradović ostaje bez posla

Posle neopozive ostavke koju je podneo u Partizanu u prvom delu tekuće sezone, Željko Obradović je naglasio da do juna neće raditi ni u jednom drugom klubu, a onda je sve moguće.

Foto: Printskrin

Naravno, činjenica da je najtrofejniji evropski trener slobodan u izboru nove sredine, izaziva interesovanje za njegove usluge sa različitih strana, ali se u ovom trenutku stiče utisak da je to interesovanje najviše izraženo kod Ofera Janaja, bogatog vlasnika izraelskog Hapoela iz Tel Aviva.

Prema pisanju katalonskog lista "Mundo Deportivo", vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj nezadovoljan je formom ekipe i rezultatima koje tim beleži u poslednjem periodu, uprkos velikim ulaganjima u sastav.

U rosteru se nalaze igrači poput Vasilija Micića, Krisa Džonsa, Antonija Blejknija, Jama Madara, Ilajdže Brajanta, Džonatana Motlija i Dena Oturua, pa se očekivalo da ekipa ima značajno bolje rezultate.

Navodi se da je zbog toga Janaj počeo da razmišlja o promeni na klupi, a kao glavnu želju za naredni period vidi upravo najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke. Kako tvrdi autor teksta Hoze Ignasio Uget, vlasnik Hapoela je već stupio u kontakt sa Obradovićem i ponudio mu izuzetno izdašan dvogodišnji ugovor.

Iako aktuelni trener Dimitris Itudis ima važeći ugovor do juna 2027. godine, to navodno ne bi predstavljalo prepreku, jer bi klub bio spreman da isplati odštetu ukoliko bi odlučio da promeni šefa stručnog štaba.

Španski list dodaje da je Obradović ponudu primio sa interesovanjem, ali da su se pregovori zakomplikovali zbog najnovijih geopolitičkih dešavanja i vojnog sukoba Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom.

Samo nekoliko sati kasnije slične informacije objavila je i atinska „Gazzetta“. Autor Eftihis Ekonomidis navodi da je interesovanje Hapoela za Obradovića realno, ali da trenutna situacija u regionu značajno smanjuje verovatnoću da srpski trener prihvati posao u Izraelu.

Prema tim navodima, mnogo toga zavisiće od razvoja političke i bezbednosne situacije u narednim mesecima, što bi moglo da utiče i na odluku kluba o eventualnoj promeni na klupi, ali i na sledeći potez u karijeri trofejnog stručnjaka.