GROBARI U ŠOKU! Stigao avion iz Dubaija, a u njemu...

NAVIJAČI Partizana gledaju i ne veruju!

Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton ostali su i dalje "zarobljeni" u Dubaiju. Oni su bili u Emiratima kada su počeli raketni udari Irana posle napada SAD i Izraela i sada ne mogu da se vrate. Tačnije, nisu iskoristili prvu priliku da se vrate.

Naime, prvi avion iz Dubaija za Beograd sleteo je jutros na Aerodrom „Nikola Tesla“, ali u njemu nije bio izabranika Đoana Penjaroje.

Razlog je jednostavan. To je bio avion koji je u Srbiju vratio naše državljane, a u njemu iz tog razloga nije bilo za crno-bele internacionalce. Drugi razlog je plan za njihov povratak koji je Partizan već napravio.

Naime, predsednik Partizana Ostoja Mijailović je otkrio prilikom gostovanja u emisiji Uranak na televiziji K1 da će utakmica biti odložena, ali i otkrio plan povratka igrača srpskog kluba u Beograd.

- Naša tri igrača su na stalnoj vezi sa našim ljudima iz kluba. Trenutno su bezbedni. Želeo bih da se zahvalim klubu Dubai, koji je ponudio da košarkaši tamo treniraju. Jutros smo imali razgovor, oni su jako dobro povezani sa njihovim državnim organima. Da nam je neko pre četiri dana rekao da će Emirati biti ratna zona, ne bismo verovali. Za sve je ovo bio šok. Neće poleteti za Beograd ni danas, ni sutra - kazao je juče Mijailović i dodao:

- Jedini aerodrom koji radi u ovom trenutku je u Omanu. Otežana je situacija oko toga kako će da se prebace do Omana. Neozbiljno bi bilo sa moje strane da procenjujem bilo šta. Iskoristićemo prvu priliku da ih vratimo. Oni su u hotelima i krenuće da treniraju u hali Dubaiju. Da li bezbedno trenirati? Po meni, u ovom trenutku nije bezbedno ni biti u Dubaiju. To ih je tamo zadesilo. Molim Boga samo da se svi vrate žive i nepovređeni. Sigurno su pod velikim stresom. Ja sam sa 19 godina bio u ratu na Kosovu. Zadesio sam se u vojsci, bio sam u ratnoj zoni sve vreme između Makedonije i Albanije. Imam dobar osećaj kako je biti u ratnoj zoni. To su teški trenuci i traume koje nosimo ceo život - zaključio je Ostoja.

